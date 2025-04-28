В Украину вернется тепло, но есть нюанс: синоптики дали прогноз на начало недели. Карта

Конец апреля в Украине принесет долгожданное потепление, но без сюрпризов погода не обойдется. По данным Украинского гидрометеорологического центра, уже с 28 апреля в большинстве регионов страны будет солнечно и сухо.

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Об этом сообщается на сайте УкрГМЦ. Так, в понедельник температура воздуха днем прогреется до +14... +18°C.

29 апреля тенденция к потеплению продолжится. По всей Украине будет преобладать ясная или облачная погода, без существенных осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +15… +19°C, а ночью будет прохладно – +3… +5°C.

Однако 30 апреля синоптики предупреждают об изменении погоды. В западных областях ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Дневная температура сохранится на уровне +16… +22°C, на востоке и юге будет еще теплее – местами до +23°C.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже в конце весны возможно постепенное поднятие температуры воздуха, в том числе до +25 градусов. Однако точно спрогнозировать наступление летней погоды невозможно.

Напомним, что последствия глобального изменения климата уже оказывают существенное влияние на большую часть нашей планеты. Эксперты предупреждают, что в ближайшее время изменение климата и глобальное потепление приведут к росту катастроф.

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