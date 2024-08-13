В Украину вернется аномальная жара: в каких регионах температура поднимется до +40 градусов

На пересечении второй и третьей декады августа в Украину, вероятно, вернется аномальная жара. В некоторых южных регионах температура воздуха, предварительно, повысится до +40 °С.

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Об этом свидетельствуют данные радара погоды Ventusky. Согласно им, рост температура ожидается ориентировочно со середины последнего месяца этого лета.

В частности, с 16 по 18 августа столбики термометров местами будут показывать +30… +36 °С. А с понедельника, 19 числа, в "фиолетовой" температурной зоне ожидается уже под +38… +40 °С.

Данные сайта указывают, что жара в большинстве затронет южные регионы, частично восток и центр страны. Особенно жарко будет в Николаевской и Кировоградской областях.

После 40-градусной отметки 21-22 августа столбики термометров в указанных регионах начнут опускаться, уже 23 августа ожидается +33 °С, а дальше еще ниже.

В период жары на юге в Киеве ожидается до +35 °С, а во Львове – температурные "качели" на уровне +25…+33 °С.

В Укргидрометцентре тоже прогнозируют повышение температуры в середине августа – в пределах +29…+33 °С. О +40 °С там пока не указывают.

Со своей стороны народный синоптик Наталья Диденко отметила, что пик высоких температур будет фиксироваться 16-20 августа, начиная с западных областей, на востоке и юге жара задержится до Дня Независимости.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне прогнозов еще об одной волне жаркой погоды синоптики говорят, что уже в конце августа в некоторых регионах Украины возможны первые заморозки. Значительное понижение температуры ожидается в северных и центральных областях.

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