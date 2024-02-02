Сурок Тимка ІІІ спрогнозировал, когда в Украину придет весенняя погода

Сурок Тимка III, проживающий на биостанции Харьковского национального университета имени Каразина в Змиевской общине, спрогнозировал, когда в Украину придет весенняя погода. Он предположил, что весна приедет к нам за 6 недель.

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Об этом сообщают украинские СМИ. "Синоптика" достали из домика сотрудники университета, опекуны сурка Владимир Ронкин и Надежда Токарская.

"Тимка говорит: достаточно с нас уже нестабильной весны. Весна может быть только украинской. Так что ждем через шесть недель нашу украинскую теплую весну", – объявила Токарская.

Также Тимку попросили дать прогноз, что должен помочь украинцам добиться победы. Он побежал к табличке с надписями "терпение" и "время".

Впервые День сурка на биостанции Харьковского национального университета имени Каразина отпраздновали в феврале 2004 года.

Считается, что если солнце светит ярко, и животное видит свою тень, то оно вернется в нору, предполагая позднюю весну. В то время как в пасмурные дни, когда тень не видно, сурок не спешит в нору, что может предвещать раннюю весну.

Стоит отметить, что в зоопарке "12 месяцев" в Вышгороде Киевской области сурок Викентий решил проснуться раньше обычного. Приблизительно две недели назад он вышел из своего домика и начал прогуливаться по вольеру.

Напомним, знаменитого сурка Тимка, традиционно "прорицающего" погоду, освободили из российского плена. Вооруженные Силы Украины во время сентябрьского контрнаступления деоккупировали село Нестеровка, где расположена биологическая станция Харьковского национального университета имени Каразина, на которой вместе с другими животными живет сурок-прорицатель.

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