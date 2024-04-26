В Украину придет тепло: синоптик рассказала об изменении погоды и озвучила прогноз на Пасху

В ближайшие выходные, 27-28 апреля в Украину придет настоящее тепло, вербное воскресенье будет солнечным и цветущим. А Пасха ночью умоется небольшим дождем, а днем порадует сухой и теплой погодой.

Об этом рассказала украинская синоптик Наталья Диденко. Она дала прогноз на следующую неделю.

Как пояснила Диденко, антициклон в ближайшие дни вытеснит дожди, на смену которым придет солнечная и теплая погода.

В субботу, 27 апреля, и в вербное воскресенье, которое приходится на 28 апреля, преимущественно будет без осадков. Лишь в ночь на субботу в некоторых регионах возможны небольшие дожди.

"Остатки атмосферного восточного фронта добавят немного дождливой влаги в ближайшую ночь на северо-востоке Украины и вечером в воскресенье на Левобережье. Но такое не очень серьезное", – отметила синоптик.

Начиная с выходных температура воздуха начнет подниматься.

27-28 апреля в дневные часы температура будет +17...+22 градуса, а на востоке столбики термометров будут достигать +22...+26.

В Киеве 27-28 апреля будет хорошая солнечная погода, без дождей. Днем температура воздуха около +17.

С понедельника, по прогнозам Диденко, температура воздуха повысится на 2-5 градусов.

"По предварительным прогнозам, Пасху в Украине ожидается теплая погода с температурой воздуха +19+25 градусов. В ночь на Пасху будет сухо, а вот днем 5 мая есть вероятность кратковременного дождя в западных, северных и центральных областях, на востоке и юге - сухо", – порадовала "пасхальным" прогнозом синоптик.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха прогнозировала, что с 27 апреля в Украине ожидаются повышение температуры и уход заморозков.

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