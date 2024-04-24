Холод отступит: синоптик назвала дату, когда в Украину вернется настоящее тепло

В Украине до конца апреля не предполагается быстрого возвращения тепла, однако в середине недели ожидается постепенное повышение температуры. Атмосферные фронты с юго-западного направления принесут в Украину переменную погоду.

Так, дождливые и облачные дни будут чередоваться с солнечными прояснениями, а иногда будет ветрено, особенно 24-25 апреля. Об этом рассказала синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью NV.

24 апреля ожидаются дожди в большинстве регионов Украины, в то время как 25 апреля осадки ожидаются только на правобережной части страны. Температура поднимется, ночные показатели будут составлять +8...+13 градусов, а дневные во многих регионах достигнут +17...+24 градусов. На западе и севере будет прохладнее.

Начиная с 26 апреля дожди утихнут: в большинстве областей осадков не предполагается, хотя в северо-восточных областях ночью, а также в западных регионах днем возможны кратковременные дожди.

Однако снова похолодает, но это касается только запада страны: ночью 26 апреля температура упадет до минимума местами 0…-3 градуса, а днем поднимется до +15 градусов.

На востоке и юго-востоке в пятницу будет несколько теплее: ночная температура будет колебаться от +8 до +13 градусов, дневная от +15 до +21 градуса. В центре и на севере ночью ожидаются температуры от +4 до +10 градусов, а днем от +12 до +18 градусов.

С 27 апреля ожидается окончание заморозков по прогнозам Укргидрометцентра. Однако в западных и северных областях возможны небольшие дожди, в то время как на других территориях не ожидаются осадки. Температура ночью поднимется до +10 градусов в большинстве областей, а днем будет достигать +21 градуса (но на западе – до +17 градусов). В субботу на юге и востоке страны ожидается возвращение тепла: ночная температура поднимется до +13 градусов, а дневная – до +25 градусов.

По словам Птухи, подобный температурный режим продержится до конца апреля.

На высокогорье Карпат еще ожидается небольшой мокрый снег, в том числе 24-25 апреля. Температура ночью там опустится в пределах от 0 до -5 градусов, а днем будет до +5 градусов.

В Киеве ожидается заметное потепление 25 апреля: ночью температура поднимется от +10 до +12 градусов, а днем от +17 до +19 градусов. Подобная синоптическая картина продержится и в последующие дни в столице.

Напомним, 22 апреля в Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков – 25,8 мм. Это на 10,6 мм больше, чем предыдущий рекорд 1938 для этого дня, рассказали синоптики Украинского гидрометцентра.

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