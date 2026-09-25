В Украину придет потепление: синоптик рассказала, чего ожидать. Карта

После нескольких прохладных и дождливых дней в Украину придет потепление, а дневная температура местами поднимется до +22 градусов. Теплая и преимущественно солнечная погода установится уже в конце недели и сохранится в начале следующей.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. Она добавила, что метеорологическая осень в Украине пока не наступила, хотя погода из-за активных атмосферных процессов уже носит осенний характер.

В Украине ожидается новая волна потепления

По словам Натальи Птухи, в Украине пока еще продолжается метеорологическое лето. Она объяснила, что переход к осени фиксируют тогда, когда среднесуточная температура в течение нескольких дней подряд опускается ниже +15 градусов и в дальнейшем продолжает снижаться. Поэтому определить начало метеорологической осени по нескольким прохладным дням невозможно.

"Пока что на некоторых метеостанциях температура снизилась, но мы не можем сказать, что речь пойдет о длительном переходе, ведь в дальнейшем, уже в конце недели и в начале следующей, наблюдается тенденция к некоторому повышению температурных показателей", – рассказала синоптик.

На данный момент, отметила она, метеорологическая осень в Украине пока не наступила, хотя из-за активных атмосферных процессов погода уже напоминает осеннюю. В частности, циклон, переместившийся в Украину с юга, вызывает сильные дожди, которые продлятся до четверга.

Какой будет погода до конца воскресенья

В пятницу, 25 сентября, осадки в основном прекратятся, лишь в западных областях местами возможны кратковременные дожди. Ночью температура составит +4 – +11 градусов, а днем воздух прогреется до +11 – +18.

В субботу, 26 сентября, станет теплее, особенно на юге и востоке, где температура будет на 2–4 градуса выше, чем днем ранее.

Воскресенье, 27 сентября, пройдет преимущественно без осадков: ночью ожидается +6 – +11 градусов, а днем – от +17 до +22.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что третья декада сентября в Украине начнется с нестабильной и переменчивой погоды. Наибольшие изменения ожидаются 25 сентября, когда на погоду будет влиять активный южный циклон с Черного моря.

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