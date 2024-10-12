Есть хорошая новость: синоптик Гидрометцентра спрогнозировала сильное потепление в Украине

После пяти месяцев метеорологического лета настоящая осенняя погода, наконец, пришла в Украину. В целом ряде регионов начались дожди и понижение температуры. Столбик термометра продолжит постепенно опускаться на протяжении всей недели вплоть до следующих выходных, 19-20 октября. На западе ожидаются заморозки на почве.

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Но уже через неделю украинцы снова смогут насладиться относительным теплом, когда столбики термометра отчасти вернуться к своим прежним показателям. И это потепление можно будет условно назвать "бабьим летом".

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко.

Украину накроет полоса дождей

Во второй декаде октября погода в Украине стала по-настоящему осенней. "Произошла перестройка на осенние процессы, это стандартная ситуация, правда, в разные годы она бывает в разные времена. Но для октября это характерно", – заметила Татьяна Адаменко.

В Украину идет циклон с дождями. При этом основные осадки пройдут в ближайшие выходные, 12-13 октября. Их принесет атмосферный фронт южного циклона. "Самыми дождливыми будут центральные области – Черниговская, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Николаевская. Образуется своеобразная полоса дождей".

При этом синоптики рассчитывают, что эта полоса дождей, "пусть и ослабленная", дойдет до восточных областей Украины. "Потому что у нас засуха страшнейшая, в Харьковской, в Днепропетровской области, в восточных районах Полтавской и Кировоградской областей, на востоке Сумщины почва совершенно сухая, и посеянное зерно не прорастает 20-30 дней", – пояснила Татьяна Адаменко.

За дождями придет холод

"Дождевой фронт уходит, оставляет осадки на нашей территории, за ним заходит холод". Волна холода придет в Украину с запада. В западных областях ожидаются заморозки на почве, "при прояснениях могут быть и в воздухе". "Но это также нормально для октября месяца. Заморозки у нас бывают даже в конце августа в северных областях", – заметила синоптик.

Татьяна Адаменко уточнила, что заморозки возможны именно потому, что с запада Украины уходит зона осадков. "Интенсивность заморозков будет зависеть от того, будут ли прояснения. Если будут прояснения, может быть больший "минус", если облачно, то заморозков может и не быть. Но при такой синоптической ситуации, скорее всего, заморозки на почве будут".

При этом заморозки абсолютно не опасны для озимых культур, подчеркнула синоптик.

Хорошая новость: в Украину снова придет потепление и "бабье лето"

"Хорошая новость: по сегодняшним моделям 19 октября у нас будет повышение температуры. Дай бог, чтобы так и было".

Татьяна Адаменко уточнила, что потепление ожидается на всей территории Украины. "Должен зайти теплый воздух, температура должна повыситься на 3-6 градусов. Этот прогноз надо уточнять краткосрочными прогнозами, но такая тенденция есть. Например, по Киеву: если 17 октября днем в столице прогнозируется +10 градусов, то 21 октября уже +14 градусов".

Синоптик назвала такие температуры нормальными и стандартными для октября месяца, "для второй половины осени".

Можно ли будет назвать это потепление "бабьим летом"? Только отчасти. "Пока что нет, но 14 октября будет новое уточнение модели, и тогда можно будет смотреть", – ответила Татьяна Адаменко.

"Территория Украины неоднородная, условия везде разные. Например, на западе прогнозируются заморозки, будет существенное похолодание, днем +4… +6 градусов, а потом если 20 октября будет +15… +20 градусов, то это уже будет "бабье лето". В восточных областях заморозки пока не прогнозируются и интенсивного похолодания тоже нет. Значит, и "бабьего лета" там не будет", – пояснила синоптик.

Прогноз погоды в Украине от Гидрометцентра на ближайшие дни

Украинский гидрометцентр обнародовал прогноз погоды на каждый день до 16 октября включительно. Исходя из этого прогноза, погодная ситуация в Украине будет часто меняться.

Так, в субботу, 12 октября, в центре, на севере и на юге страны пройдут дожди. При этом на западе и востоке сохранится сухая и солнечная погода. Дневной температурный максимум на отметке +23 градуса будет зафиксирован на Луганщине, минимум, +13 градусов, на западе.

В воскресенье, 13 октября, сильные дожди в центре, на севере и юге должны перейти в переменные. При этом фронт осадков затронет и восточную часть Украины. Там ожидается существенное понижение температуры, днем столбик термометра не будет превышать отметки +13 градусов. При этом в западных регионах страны и частично в северных будет сохраняться относительно сухая и солнечная погода, а температура в дневные часы будет достигать +17 градусов.

В понедельник, 14 октября, погодная ситуация в Украине снова кардинально изменится. Солнце будет проглядывать только на юге, а всю остальную территорию страны накроет облачность. Повсюду возможны кратковременные дожди. При этом температура воздуха понизится еще на несколько градусов по сравнению с предыдущими днями. Максимум составит всего +16 градусов на юге.

Во вторник, 15 октября, погодная ситуация в Украине снова изменится. Тотальная облачность практически на всей территории страны сменится переменной облачностью. Во всех регионах, кроме южных, возможны кратковременные дожди, а температурные показатели понизятся еще на 1-2 градуса по сравнению с показателями понедельника. Минимум дневных температур будет зафиксирован на западе, +10 градусов.

В среду, 16 октября, температура воздуха продолжит снижаться и сравняется для всех регионов, практически на всей территории Украины будет царить переменная облачность. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +13 градусов на юге. Минимум на уровне +10 градусов будет зафиксирован в северных и западных регионах.