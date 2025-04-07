В Украину после аномального холода ворвется потепление: синоптик назвала дату

Потепление в Украине ожидается с Вербного воскресенья, которое в этом году отмечают 13 апреля. До наступления этого праздника будет держаться холодная погода с заморозками.

Видео дня

Такой прогноз сделала украинская синоптик Наталья Диденко. По ее данным, всю текущую неделю холод не будет отступать, тепла не будет даже в дневные часы.

"Всю неделю в Украине будет холодно, с минусами, заморозками ночью и низенькими плюсами днем", – написала синоптик в своем Facebook.

Она добавила, что потепление начнется с Вербного воскресенья.

Пока же посоветовала делиться "умными и здоровыми методами согревания".

Прогноз погоды на неделю

По данным Укргидрометцентра, во вторник, 8 апреля, ожидается +1...+3 градуса, в южных областях до +5...+7 градусов, на востоке +4...+6 градусов.

В ближайшую ночь в большинстве регионов ожидается мороз до -3 градусов. Исключение составят южные и восточные области, но и там местами будет всего 0 градусов.

Днем в центральных областях небольшой мокрый снег, в северных и западных ночью и днем небольшой снег. На остальных территориях без осадков.

В среду, 9 апреля, несущественно потеплеет, осадки в виде дождей пройдут и на юге Украины.

В четверг, 10 апреля, по всей территории страны ожидаются дождь и мокрый снег.

В пятницу, 11 апреля, небо прояснится в северных областях.

В субботу, 12 апреля, в западных регионах потеплеет до +12 градусов, осадки ожидаются только на Закарпатье и юге.

Ранее OBOZ.UA публиковал прогноз погоды от синоптиков на Пасху. В 2025 году Светлое Воскресение Христово православные и католики будут праздновать 20 апреля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!