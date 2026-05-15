Беженец из Украины отказался от третьего подряд предложения о работе: какова причина
Беженцы из Украины активно интегрируются в рынок труда Германии. И так же, как некоторые принимают предложения о работе, другие – отказываются.
В частности так поступил беженец из Украины Игорь Стасюк, о чем рассказал в TikTok. Мужчина признался, что отклонил уже третье предложение о трудоустройстве – реальная сумма оказалась значительно меньше обещанной.
Что произошло
Мужчине позвонил немецкий работодатель и предложил работу в порту Любека – перегружать автомобили с поездов на паромы и обратно. Мужчина попросил перевести общение в WhatsApp, чтобы лучше понимать условия.
Работодатель назвал зарплату – 2 000 евро "чистыми". Но Игорь решил проверить цифру самостоятельно.
"Я пересчитал по часам то, что он мне предлагает. 35 часов в неделю рабочий график. И оказалось, что там не 2 тысячи – там всего-навсего 1400, по-моему. И до 2 тысяч оно может добегать, если я буду сверхурочно работать или еще плюс дополнительно на выходные", – объяснил он.
Игорь отказался и решил ищем работу дальше. По его словам, это не первый и не второй случай – ранее мужчина дважды получал предложения работы по электронной почте – и тоже отказывался. Причина каждый раз та же: условия не соответствуют ожиданиям.
За отказ от работы будут лишать выплат
С 23 апреля беженцы из Украины, которые получили убежище от войны в Германии и которым назначено гражданское пособие "бюргергельд", могут остаться без выплат, если отказаться от предложения о работе от центра занятости.
Ранее действовало правила трехуровневая штрафная система. А именно:
- за первый отказ – выплата сокращалась на 10% процентов;
- после второго – на 20%;
- после третьего – на 30%.
Теперь, если вакансия полностью соответствует навыкам и состоянию здоровья человека, в случае отказа Jobcenter имеет право отменить 100% выплат пособия для этого лица минимум на один месяц. В остальных случаях будет применяться модель постепенного сокращения выплат.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в Германии резко сократилось количество обращений от украинских граждан о предоставлении временной защиты. Это стало одним из факторов, из-за которых эта страна потеряла статус самой популярной среди беженцев в Евросоюзе – ее место на "пьедестале" досталось Франции.
