В Украину идет похолодание: синоптик назвала сроки и объяснила, будут ли заморозки

В Украину на смену теплу идет похолодание, уже 26 и 27 апреля ожидается ощутимое понижение температуры воздуха. В то же время о заморозках пока речь не идет.

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Об этом в телеэфире рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. Она объяснила, что прохладный воздух будет частично поступать с северных широт.

"Мы видим, что уже сейчас, начиная с этих выходных, у нас несколько изменится синоптическая ситуация. Воздушные потоки уже будут не с южных широт, а уже и с северных широт частично, поэтому температурный фон снизится ощутимо, но насколько ощутимо и будут ли заморозки, пока об этом рано говорить," – отметила Птуха.

Она добавила, что заморозки напрямую зависят от облачности и осадков.

"Если будут осадки, то, соответственно, заморозков и не будет. Если будет больше облачности, то также заморозков не будет в ночные часы", – рассказала синоптик.

В настоящее время причиной существенного потепления в Украине является циркуляция воздушных масс в атмосфере, поскольку воздушные потоки поступают преимущественно с южных широт, юго-востока и приносят нам более теплую воздушную массу. Во многих областях температурные показатели несколько превосходят климатическую норму для апреля.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на большей части территории Украины ожидается теплая погода с температурой воздуха в пределах 21-26 градусов.

"Нижняя граница в 21 градус – это ближе к западным областям, кое-где юго-восточным, когда там в дневные часы может быть кратковременный дождь. А вот остальные области, то пока температура достигает кое-где даже 25-26 градусов", – отметила спикер Укргидрометцентра.

Напомним, синоптик Наталья Диденко тоже указала, что после Пасхи в Украине возможно похолодание и дожди. Согласно ее предварительному прогнозу, такая погода вероятна 26 и 27 апреля.

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