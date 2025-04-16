В Киеве теплее, чем в Мадриде: синоптики рассказали о погодной "аномалии" в Европе

В Европе наблюдается резкий контраст температур. Сильный холодный фронт из Северной Атлантики охватил юго-запад континента, в частности Пиренейский полуостров.

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В Мадриде сегодня температура не поднимется выше +12 градусов. Виной этому является плотный, влажный воздух, пришедший из океана. Об этом сообщает погодный сайт "Погода и Радар".

Несмотря на временное похолодание до +16 градусов, в Киеве уже в ближайшие дни прогнозируют потепление. Украина находится под влиянием теплого средиземноморского воздуха, продвигающегося на север.

Этот теплый поток не только охватывает Украину, но и достигает стран Балтии. Например, 17 апреля в Риге ожидается +22 градуса, а в Вильнюсе – до +24, что больше похоже на летнюю погоду.

"Основная причина этого заключается в большой влажности воздуха. Высоко над Западной Европой на Пиренейский полуостров направлено мощное атлантическое течение. С другой стороны, над Украиной властвует теплый воздушный поток из Средиземного моря, распространяющийся на Северную Европу", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за весенних заморозков в Украине ожидается дефицит косточковых фруктов, в частности абрикосов и персиков. По сравнению с нынешними ценами, в 2025 году стоимость персиков может вырасти на четверть.

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