Похолодание и дожди: синоптик предупредила о возможном изменении погоды после Пасхи

Погода в Украине на Пасху, 20 апреля, будет теплой и солнечной. Однако в конце следующей недели возможно похолодание и дожди.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в эфире телеканала "Эспрессо". По ее словам, в Страстную субботу, 19 апреля, в западных областях Украины возможны кратковременные дожди и незначительное понижение температуры из-за атмосферного фронта.

Впрочем, погода будет оставаться комфортной.

"В Страстную субботу, в частности, в западных областях Украины атмосферный фронт повлечет за собой кратковременное снижение температуры и местами дожди. Несмотря на то, что сегодня тепло, в субботу температура снизится, но будет оставаться комфортной – снижение будет незначительным", – сказала она.

При этом, как отметила синоптик, Пасха в Украине будет по-настоящему весенней.

"В большинстве областей Украины погоду будет определять антициклон – это область высокого атмосферного давления. В таких условиях, как правило, будет сухо и солнечно, а температура воздуха будет +20...+24°C. Поэтому на Пасху по всей Украине будет тепло, в том числе и на западе страны", – добавила Диденко.

Однако уже на следующей неделе, ближе к поминальным дням, ситуация может измениться. По предварительному прогнозу, 26-27 апреля возможно похолодание и дожди. Более точный прогноз синоптик пообещала предоставить впоследствии.

Ранее сообщалось, что в Украине уже в конце весны возможно постепенное повышение температуры воздуха, в том числе до +25 градусов. Однако точно спрогнозировать наступление летней погоды невозможно.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европе наблюдается резкий контраст температур. Сильный холодный фронт из Северной Атлантики охватил юго-запад континента, в частности Пиренейский полуостров.

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