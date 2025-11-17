В Украине запустили инициативу 'Круги добра': как она поможет осуществить мечты украинцев

Этой зимой украинский сервис вишлистов Rewish и бренд Aroma Buro, известный своими ароматами уюта и заботы о себе, запускают национальную инициативу "Круги Добра". Ее цель – показать, как одно доброе действие может запустить волну тепла, которая расходится все дальше.

"Представьте каплю воды, которая падает в воду. От нее расходятся круги, каждый касается новых людей. Мы хотим, чтобы эта зима стала именно такой – когда одно доброе действие вдохновляет на другое", – объясняют организаторы.

Как работает "Круг Добра"

Механика проста:

Украинцы мечтают – создают собственные вишлисты на платформе Rewish.io и добавляют к ним любимые товары от брендов-партнеров.

Бренды дарят – становятся Тайными Николаями, выбирают мечты пользователей и осуществляют их.

Добро приумножается – каждый желающий может также выполнить желание незнакомца и запустить собственный круг добрых дел.

Это не розыгрыш и не маркетинговая акция. Это напоминание о том, что добро всегда возвращается – даже самый маленький жест способен изменить день, настроение, а иногда и жизнь.

Aroma Buro осуществит 25 мечтаний украинцев

Чтобы показать пример, Aroma Buro исполнит 25 желаний украинцев, которые создадут свои вишлисты ко Дню Святого Николая. Каждый, кто добавит в свой список продукцию бренда и поделится им в соцсетях с хэштегами #КолаДобра и #AromaBuroxRewish, будет иметь шанс получить свой подарок.

5 декабря организаторы случайным образом выберут 25 счастливчиков и сообщат им о сюрпризе.

На сайте Aroma Buro появилась специальная кнопка "Добавить в вишлист на Rewish" – теперь можно сохранять желаемые вещи в один клик и делиться ими с друзьями или брендами.

Добро имеет силу умножаться

Цель инициативы – распространить идею человечности в предпраздничное время. В период, когда страна переживает непростые испытания, такие проекты возвращают веру в единство и напоминают, что забота – это язык, который понимают все.

"Мы верим, что добро имеет силу умножаться. Один подарок может стать началом большого движения человечности. Хотим, чтобы каждый, кто присоединится, почувствовал: он тоже может быть Николаем для кого-то", – говорит Григорий Караваев, соучредитель Aroma Buro.

Приглашение для бизнеса

Организаторы открыто призывают украинские компании присоединиться к инициативе.

Стать частью "Круга Добра" – означает подарить кому-то праздник, поддержать национальное движение доброты и показать, что за вашим брендом стоит человечность.

Каждый бренд может сам выбрать, сколько желаний осуществить и как рассказать о своем участии. Это шанс стать современным Николаем для клиентов или просто для тех, кто сегодня мечтает о маленьком чуде.

Как присоединиться

Создай свой вишлист на Rewish.io.

Добавь любимые товары – от ароматов и свечей до вещей, которые дарят тепло.

Поделись своим списком в соцсетях, тегни бренды, которые ты добавил, и не забудь хэштеги #КолаДобра и #AromaBuroxRewish.

Каждый пост – это волна добра, которая может охватить сотни людей и брендов.

Создай свой вишлист, поделись им и запусти свой "Круг Добра"