В Украине зафиксировали два землетрясения: какую область всколыхнуло

Вечером 31 мая на территории Украины было зафиксировано два землетрясения. Подземные толчки произошли в Закарпатской области.

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Магнитуда обоих землетрясений по шкале Рихтера составила 2,0. Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

Первые подземные толчки были зафиксированы в 18:38 недалеко от румыно-украинской границы. Эпицентр землетрясения находился на глубине 5 километров.

По классификации землетрясений эти подземные толчки относились к неощутимым. Интенсивность колебаний лежала ниже предела чувствительности людей, поэтому сотрясения земли регистрировались только сейсмографами.

Второе землетрясение произошло в 20:05 приблизительно в том же самом месте. Как и в первом случае, эпицентр землетрясения находился на глубине около 5 километров.

Примечательно, что по данным сервиса Volcano Discovery, в ночь на 1 июня землетрясение также произошло в Румынии. Магнитуда по шкале Рихтера составила всего 1,5, а эпицентр толчков располагался на глубине 17 километров.

Напомним, 11 мая жители юга Одесской области почувствовали слабые подземные толчки. Их вызвало землетрясение магнитудой 4,6 балла по шкале Рихтера, произошедшее в Румынии вблизи города Фокшани.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце апреля в Стамбуле вблизи района Силиври произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2. Толчки зафиксировали во многих районах города, после чего местные жители массово выбежали на улицы.

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