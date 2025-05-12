В Одесской области произошло землетрясение: в каком радиусе люди почувствовали толчки

Вечером 11 мая жители юга Одесской области почувствовали слабые подземные толчки. Их вызвало землетрясение магнитудой 4,6 балла по шкале Рихтера, произошедшее в Румынии вблизи города Фокшани.

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Подземный толчок зафиксировали примерно в 21:34 по местному времени, сообщает Volcano Discovery. По данным сейсмологов, эпицентр залегал на глубине около 121 км в сейсмически активном регионе Вранча.

Землетрясение охватило большую территорию — толчки ощущали в радиусе до 400 км, в частности в Молдове и Украине. В Одесской области сообщения поступали от жителей Ренийского и Измаильского районов, которые расположены ближе к границе.

Местные жители описывали толчки как слабые, но заметные, особенно на верхних этажах многоэтажек или в вечерней тишине. В то же время в Одессе землетрясение не было ощутимо, и официальные сообщения о нем не поступали.

Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), такие подземные колебания считаются умеренными и обычно не представляют угрозы для жизни или инфраструктуры. Его могли заметить преимущественно метеозависимые люди или жители более высоких этажей.

Впоследствии сейсмологи уточнили, что магнитуда землетрясения могла меняться в процессе анализа: первоначальные данные указывали на силу 4,2 балла, но после пересчетов она выросла до 4,6. Подобные колебания — не редкость для района Вранча, который является одним из самых активных сейсмических регионов Европы.

Также более 30 отчетов о толчках поступило от жителей Румынии, Молдовы и Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце апреля в Стамбуле вблизи района Силиври произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2. Толчки зафиксировали во многих районах города, после чего местные жители массово выбежали на улицы.

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