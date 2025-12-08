В Украине введут новую награду 'Громады-спасатели': кто ее может получить

Вскоре в Украине введут новую награду. Она будет называться "Громады-спасатели". Такое решение было принято в День местного самоуправления.

Об этом сообщил в традиционном обращении президент Владимир Зеленский. Отмечается, что эта награда будет применена именно для членов общины, которые спасают, которые смелые.

Глава государства подчеркнул, что Украина может бороться ради своей независимости, потому что наши люди и общины защищают страну, заботятся о государстве, помогают тем, кому сложнее всего, и, конечно, помогают обороне.

Президент подчеркнул, что сегодня уважается каждая такая активная община, все лидеры общин, каждое неравнодушное сердце, которое хочет для Украины силы и хочет окончания этой войны и работает ради этого.

"Чтобы отметить именно такие наши активные и неравнодушные общины, мы основываем новую награду уже в этом году. Именно для общин, спасателей, смельчаков. Которые помогают фронту, принимают и поддерживают внутренних переселенцев, помогают бизнесу релокуватися и заработать. Слава Украине!" – резюмировал это решение президент.

