От них зависит результативность в наступлении и защите: Зеленский отметил воинов инженерных войск государственными наградами. Фото и видео

3 ноября президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды воинам инженерных войск и поздравил их с профессиональным праздником. Глава государства отметил важную роль инженерных подразделений.

Об этом сообщает Офис президента Украины. Во время церемонии Зеленский поблагодарил всех защитников, также присутствующие почтили павших воинов минутой молчания.

"Подразделения инженерных войск делают то, что добавляет сил и возможностей многим другим нашим воинам. Это и переправы, это и минирование от врага, и очистка нашей земли от российских минных заграждений и обустройство наших позиций", – отметил президент.

Глава государства наградил знаком отличия "Крест боевых заслуг" младшего сержанта Сергея Болкуна. Защитник выполнял боевые задачи на Сумщине и во время Курской операции. Сергей обезвредил более 70 противотанковых и противопехотных взрывных устройств. Даже после тяжелого ранения воин вернулся на службу.

Других воинов инженерных войск Владимир Зеленский отметил орденами "За мужество" II и III степени.

"Именно от вашей силы часто зависит то, может ли Украина быть результативной в своих активных действиях, в своей защите. Я благодарю каждого, кто действительно полностью выполняет боевые задачи. Я благодарю всех, кто помогает", – подытожил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, за восстановление энергообъектов после российских атак и ликвидацию последствий обстрелов 10 работников компании ДТЭК получили государственную награду от президента Владимира Зеленского.

Ранее 1 октября, в День защитников и защитниц Украины, президент Владимир Зеленский встретился с ранеными воинами и вручил государственные награды восьми нашим военнослужащим.

