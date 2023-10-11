В Украину ворвется 'бабье лето': синоптики рассказали, когда ждать потепления

После существенного и резкого похолодания в Украину вновь вернется тепло. Бабье лето, которое принесет повышение температуры до +25, ожидается уже с четверга, 12 октября.

Однако вместе с потеплением синоптики также прогнозируют дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В ближайшие дни заморозки отступят и по всей территории нашей страны температура воздуха вновь начнет повышаться. Уже 12 октября во многих регионах Украины столбики термометров покажут выше +20 градусов.

Небольшие осадки в это день возможны во Львовской, Тернопольской, Волынской, Ривненской и Житомирской областях. Также будет немного дождить на Черниговщине и Сумщине.

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На западе столбики термометров покажут +19…+23 градуса. Немного прохладнее будет на северо-востоке – всего 15-17 градусов выше нуля.

В центральных и южных областях воздух прогреется до +18…+21 градусаю. А в столице в этот день ожидается потепление до +20.

В пятницу, 13 октября, многие регионы Украины накроют дожди. Осадков не предвидится только на Киевщине, Одесщине, Черниговщине и в Крыму. Также сухо будет в Закарпатской, Львовской, Ривненской и Волынской областях.

Осадки существенно не повлияют на температуру, и в среднем по стране сохранится тепло в пределах +17…+20 градусов.

В субботу, 14 октября, дожди прекратятся и по всей Украине будет переменная облачность. Существенное потепление синоптики прогнозируют во Львовской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях – там воздух прогреется до +25.

Тепло будет и в других регионах. На юге и в центре Украины прогнозируется переменная облачность и +22…+24 градуса. В столице в этот день будет тепло – до +23 градусов.

Как писал OBOZREVATEL:

– 8 октября 2023 года на высокогорье Карпат выпал первый снег. Температура воздуха на горе Пип Иван Черногорский составила -1...+1 градус.

– Согласно прогнозам, выпадение первого снега в октябре в Украине маловероятно, за исключением высокогорных районов.

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