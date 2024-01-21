В Украине ударят морозы, объявлен желтый уровень опасности: где будет до -17

Погода в Украине в понедельник, 22 января, будет морозной по всей стране. На севере ночью стоит ожидать ночные морозы до -17 градусов.

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Осадков в понедельник не предвидится, только на северо-востоке утром и ночью возможен туман. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook.

Синоптики предупредили, что на дорогах Украины, кроме южной части, 22 января ожидается гололедица – объявлен I уровень опасности. "Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – говорится в сообщении.

Как пишут в Укргидрометцентре, на юге и востоке ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с; вдругих областях – южный 7-12 м/с. На западе и на севере прогнозируют порывы от 15 до 18 метров в секунду.

Температура воздуха на западе будет днем от 0 до +2 градусов, ночью от -4 до -7. В центральных областях днем +1..-3, ночью до -5. На востоке днем -4..-2, ночью -6..-8.

В южных регионах Украины днем 22 января температура будет от -1 до +2 градусов, ночью от -1 до -4.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко предупредила, что на следующей неделе в Украине ожидаются температурные качели, когда похолодание будет чередоваться с потеплением. По ее словам, повышение температуры будет с 24 января, но уже 28 числа она снова упадет до минусовой.

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