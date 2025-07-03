В Украине суд установил наличие брачных отношений между двумя мужчинами: они хотят воссоединиться за границей как члены семьи

В июне 2025 года Деснянский районный суд города Киева официально подтвердил факт совместного проживания и фактических брачных отношений между двумя мужчинами – гражданами Украины. Процесс признания семейных отношений был непростым.

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Об этом сообщает Судебная власть. Один из мужчин находится на дипломатической службе за рубежом с 2024 года и стремится получить разрешение на воссоединение с партнером, который остается в Украине.

Однако Министерство иностранных дел отказало в признании гражданского партнера членом семьи дипломата, аргументируя это действующим законодательством, которое признает брак только как союз между женщиной и мужчиной.

В ответ пары обратились в суд для признания их отношений. Они рассказали, что живут вместе с 2013 года, в 2017 провели гражданскую церемонию бракосочетания, а в 2021 заключили брак в США, что подтверждено американским свидетельством о браке.

Процесс установления факта совместного проживания оказался сложным: в суде допросили свидетелей, которые подтвердили длительную совместную жизнь, ведение хозяйства, совместные покупки и даже совместное владение автомобилем. Также были представлены семейные фото, документы и другие доказательства.

Хотя Семейный кодекс Украины определяет брак как союз между мужчиной и женщиной, Конституция страны гарантирует равенство и достоинство всех людей. Решение Конституционного Суда также указывает, что членами семьи могут быть лица, которые постоянно проживают вместе и ведут совместное хозяйство, даже без непосредственных родственных связей.

Суд также сослался на практику Европейского суда по правам человека, который неоднократно признавал нарушение права на семейную и частную жизнь в случаях отказа признания отношений между лицами одного пола.

"Правовая позиция ЕСПЧ свидетельствует о том, что фактические брачные отношения между лицами одного пола могут быть признаны, если есть доказательства совместного проживания, ведения общего хозяйства и наличие взаимных обязанностей и прав. Это позволяет лицам одного пола получить правовую защиту своих семейных отношений. Учитывая вышеизложенное и то, что семья и семейные отношения относятся к важнейшим сферам правового регулирования, суд пришел к выводу, что требования заявителя обоснованы, подтверждены надлежащими доказательствами и подлежат удовлетворению", - говорится в решении Деснянского райсуда Киева от 10 июня.

Следовательно, суд пришел к выводу, что супруги мужчин проживают вместе и имеют все признаки семейной жизни, подлежащей правовой защите.

Решение суда еще может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде. Министерство иностранных дел пока не участвовало в этом процессе.

В центре Киева в субботу, 14 июня, состоялся "Марш равенства" представителей ЛГБТИК+ сообщества. Рядом с ними свое мероприятие "За традиционные ценности" провели активисты "Правой молодежи" и "Карпатской сечи".

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