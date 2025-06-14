В Киеве провели Марш равенства: рядом устроили акцию 'За традиционные ценности'. Подробности, фото и видео

В центре Киева в субботу, 14 июня, состоялся "Марш Равенства" представителей ЛГБТИК+ сообщества. Рядом с ними свое мероприятие "За традиционные ценности" провели активисты "Правой молодежи" и "Карпатской сечи".

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. За правопорядком наблюдали правоохранители.

Так, утром в Киеве на улице Богдана Хмельницкого представители ЛГБТИК+ сообщества начали проведение "Марша равенства". Люди призывают к принятию законов о борьбе с проявлениями дискриминации и партнерства. Место проведения мероприятия, из соображений безопасности, окружено полицейскими.

Кроме того, рядом также стартовал марш "За традиционные ценности", которые проводят представители "Правой молодежи" и "Карпатской сечи". Они прошлись с Майдана Независимости в сторону улица Хмельницкого с призывами не принимать соответствующие законопроекты для поддержки традиционных ценностей.

Между участниками мероприятий был установлен усиленный кордон полиции и спецтехники, чтобы предотвратить возможные столкновения и провокации.

После того, как представители ЛГБТИК+ сообщества провели свое мероприятие и ушли Богдана Хмельницкого, правых активистов пропустили на улицу, где они также прошлись своим маршем и закончили мероприятие.

Впоследствии место проведения обеих мероприятий оставили и правоохранители, которые обеспечивали порядок и недопустили столкновений между участниками Маршей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева в субботу, 7 июня, произошли столкновения полиции с представителями организации "Правая молодежь". Последние протестовали из-за проведения "КиевПрайд Парк", посвященный правам ЛГБТИК+.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!