В Украине станет прохладнее, возможны заморозки: синоптики уточнили прогноз на среду. Карта
Погода в Украине в последние дни сентября 2025 года резко меняется. Сегодня еще царит тепло, почти летняя погода, но уже завтра, 24 сентября, ожидается значительное похолодание.
Атмосферный фронт, который сегодня проходит Волынскую, Ровенскую и Львовскую области, принесет дожди, плотную облачность и снижение температуры. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на среду, 24 сентября
Завтра осадки сместятся на север и местами в центральные области. Дневная температура снизится до +12...+16 градусов. На юге и востоке Украины еще будет теплее, +20...+27 градусов, на Луганщине – до +29, но 25 сентября и там похолодает.
С 25 по 27 сентября большая часть страны окажется под влиянием сухого холодного антициклона с северо-запада Европы. Это означает ясное небо и высокую вероятность ночных заморозков на севере, западе, в центральных областях и на востоке Украины.
Дневная температура будет оставаться невысокой – около +12...+16 градусов.
В Киеве сегодня еще солнечно и тепло, но уже завтра ожидается похолодание: увеличится облачность, местами пройдет дождь, а дневная температура опустится до +15 градусов.
"Доставайте уже свои толстые флиски, пуховики, одеяла зимнего типа, имбирь, лимоны, держите поближе корвалолы, каптопрессы, исландский мох и скомпонуйте букет из осенних цветов", – отметила Наталья Диденко.
Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Игорь Кибальчич поделился прогнозом погоды на ближайшую неделю, с 22 по 28 сентября 2025 года. Ожидается, что теплые дни сменятся холодными и ветреными уже с середины недели.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!