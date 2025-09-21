Украину в ближайшие дни накроет резкое похолодание: синоптик дал прогноз до 28 сентября

Синоптик Игорь Кибальчич поделился прогнозом погоды на ближайшую неделю с 22 по 28 сентября 2025 года. Ожидается, что теплые дни сменятся холодными и ветреными уже с середины недели.

Об этом Кибальчич рассказал в колонке на портале meteoprog. По его словам, первые дни пройдут под влиянием антициклона, когда будет тепло и сухо по всей стране. Однако со среды начнется вторжение арктического воздуха, которое повлечет резкое падение температуры на 11-14 °C и даже заморозки, которые могут наблюдаться ночью.

"В эти дни начнется метеорологическая осень, поскольку среднесуточные показатели температуры окажутся существенно ниже +15°С в большинстве областей", – пояснил синоптик.

Погода в понедельник, 22 сентября

В этот день по всей Украине ожидается теплая, малооблачная и сухая погода. Ночью и утром местами возможен слабый туман.

Ветер южный или юго-западный 5-10 м/с, на Левобережье переменных направлений 3-8 м/с. Температура ночью будет колебаться от +9 до +15°C, днем ожидается +23...+28°C.

Погода во вторник, 23 сентября

В большинстве областей 23 сентября сохранится теплая и сухая погода. Лишь на западе днем возможны небольшие кратковременные дожди.

Ветер преимущественно южный или юго-западный, в западных областях днем сменится на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +10...+16°C, днем +23...+29°C, на крайнем западе +18...+23°С.

Погода в среду, 24 сентября

В среду, 24 сентября, ожидается неустойчивая погода под влиянием активного холодного фронта. В западных и северных областях пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

На остальной территории будет сухо и малооблачно. Температура в западных и северных областях: ночью +8...+13°C, днем +13...+19°C; на остальной территории синоптик прогнозирует ночью +11...+16°C, днем +25...+30°C.

Погода в четверг, 25 сентября

В Украине установится холодная и ветреная погода. В северных и восточных регионах пройдут кратковременные дожди.

Ветер северный или северо-западный 9-14 м/с, но возможны порывы со скоростью 15-20 м/с, на юге местами до 23 м/с. Температура ночью в западных и северных областях +2...+7°C, в остальных регионах синоптик прогнозирует +8...+13°C; днем +10...+17°C, на крайнем юге, в Крыму и Закарпатье +18...+20°C.

Погода в пятницу, 26 сентября

Кибальчич прогнозирует в пятницу, 26 сентября, антициклональный характер погоды без осадков. Ветер северный или северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +2...+8°C, в западных регионах возможны заморозки 0...-3°C; днем +12...+17°C, на севере Левобережья местами +8...+10°C.

Погода на выходные, 27-28 сентября

27 сентября сохранится сухая и прохладная погода. Осадки не прогнозируются. Ветер северо-западный 5-10 м/с, на северо-востоке 9-14 м/с. Температура ночью +2...+8°C, на западе заморозки 0...-3°C; днем +13...+18°C.

В воскресенье, 28 сентября, существенных изменений погоды не ожидается. По всей территории Украины будет сухо и прохладно. Ветер северо-западный 5-10 м/с, в западных регионах переменных направлений 3-8 м/с. Температура ночью +3...+9°С, местами на западе и востоке заморозки 0...-3°С; днем +15...+20°С, на Закарпатье и крайнем юге до +22°С.

