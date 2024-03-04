В Украине станет еще теплее, но часть областей накроют дожди: прогноз синоптиков

Погода в Украине во вторник, 5 марта, будет пасмурной с прояснениями во всех регионах. В большинстве областей будет сухо, кроме западных – там стоит ожидать небольших дождей.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном на Facebook-странице учреждения. По данным синоптиков незначительные осадки (ночью местами с мокрым снегом) возможны в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой областях.

На остальной территории без осадков. Ветер во вторник будет юго-восточный и восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в западных областях будет днем от +13 до +15 градусов, а ночью от +3 до +1. Так же тепло будет на юге Одесской области и на территории Крыма – от +11 до +16 градусов.

В остальных южных городах Украины во вторник столбики термометров будут показывать от +7 до +11 градусов, ночью синоптики прогнозируют +3...+1. В центральных, восточных и северных областях 5 марта будет +5...+9 градусов, ночью от +2 до -3.

В столичном регионе 5 марта будет пасмурно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночь от +2 до -3, днем от +5 до +10 тепла; в Киеве ночью около 0 градусов, днем от +7 до +9.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко сказала, что в Украине с 6 марта ожидается волна похолодания. В целом погода в первой половине месяца останется нестабильной.

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