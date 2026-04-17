Король Швеции прибыл в Украину впервые за 14 лет и почтил с Зеленским память погибших защитников. Видео
В пятницу, 17 апреля, король Швеции Карл XVI Густав начал свой визит в Украину с церемонии чествования павших защитников во Львове вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первый приезд шведского монарха с начала полномасштабного вторжения РФ.
Также один из немногих случаев посещения страны, где продолжаются боевые действия. Об этом сообщает президент Украины в Telegram-канале.
Новость дополняется...