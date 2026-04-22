Кадровый голод в Украине побил рекорд: такой ситуации на рынке труда еще не было

Кадровый кризис в Украине достиг нового масштаба – 67% работодателей заявляют о дефиците работников, что стало абсолютным рекордом с начала полномасштабной войны. В то же время отключение электроэнергии и риски безопасности постепенно отходят на второй план.

Об этом свидетельствуют результаты мартовского исследования, опубликованные Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ). Авторы констатируют, что нехватка рабочей силы остается главным препятствием для ведения бизнеса в военное время в Украине.

Каких работников не хватает в Украине

Нехватка рабочих остается главным препятствием для бизнеса, но, если в предыдущие месяцы с этим сталкивались 64-65% работодателей, то теперь показатель подскочил до 67%. Причем трудно найти работников на всех уровнях:

охватила 61,4% компаний (ранее было 51,4%); найм работников без специальных является проблемой для 35,1% компаний (в феврале было 30,8%).

Но даже несмотря на такие вызовы расширять штат бизнесов планируют 16,6%. Этот показатель довольно стабилен, тогда как к сокращениям теперь готовятся 3,9% против 6,9% в феврале.

Что еще мешает бизнесу

Кроме кадрового дефицита, предприниматели называют ряд других факторов, которые затрудняют работу. Впрочем, их роль постепенно меняется.

Рост цен на сырье

Актуальность этой проблемы несколько выросла – с 43% до 45%. Она стабильно остается вторым по значимости препятствием для бизнеса.

Риски безопасности риски

Фактор опасности удерживается на уровне 42% и входит в тройку ключевых барьеров. Острее всего его чувствует крупный бизнес и компании в прифронтовых регионах, в частности в Запорожской области и Днепропетровской области, но проблема актуальна и для Киева и центральных областей.

Перебои с электро- и теплоснабжением

Значимость этого препятствия заметно снизилась – с 41% до 30%, что связывают с потеплением и стабилизацией энергосистемы. В то же время часть бизнеса все еще несет потери рабочего времени из-за отключений.

Сокращение спроса

Меньше компаний жалуются на падение спроса – показатель снизился с 29% до 25%, что свидетельствует об определенной стабилизации рынка.

Давление и коррупционные риски

Коррупция и давление со стороны правоохранительных или контролирующих органов остаются наименее ощутимыми барьерами – их назвали лишь 3-4% предпринимателей.

Как уже сообщал OBOZ.UA, больше всего в Украине сейчас ищут работников в сфере онлайн-коммуникаций, e-commerce и сервиса, но на эти же вакансии одновременно приходится наибольшая конкуренция среди кандидатов. Наиболее "перенасыщенные" направления – копирайтинг, операторы чата и менеджеры интернет-магазинов.

