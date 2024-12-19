В Украине с начала года в пересечении границы отказали 55 тыс. человек: названы основные причины

За 11 месяцев 2024 почти 55 тысяч украинцев получили отказ в пересечении государственной границы. Общий пассажиропоток за этот период составил 32,3 миллиона человек.

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Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Несмотря на значительный пассажиропоток, по сравнению с аналогичным периодом 2023 наблюдается незначительное уменьшение.

Если в прошлом году границу пересекли 32,8 миллиона человек, то в этом году – на полмиллиона меньше. В основном пересекали границу именно граждане Украины – около 28 миллионов раз, причем равномерно как на выезд из страны, так и на въезд.

"Если взять в процентном соотношении, то это 50 на 50, почти по 14 миллионов человек пересекли границу на выезд из Украины и на въезд, то есть преимущества, то ли выезда из Украины, то ли въезда существенного не отмечается", – пояснил Демченко.

Больше пересечений зафиксировано на границе с Польшей – около половины от общего количества.

Основной категорией тех, кто получил отказ в пересечении границы, являются мужчины призывного возраста, которые не подпадали под выезд во время военного положения. Среди других причин – отсутствие необходимых документов или ограничения, установленные государственными органами.

"Конечно, основную категорию среди получивших отказ составляют мужчины - граждане Украины во все от 16 до 60 лет, ведь они не подпадали под условия пересечения границы", – сказал представитель ГПСУ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, количество беженцев из Украины в Европейском Союзе за месяц выросло более чем на 1 тысячу человек, наиболее заметно их увеличилось в Германии, Польше и Испании. Впрочем, данные из Литвы указывают на значительное сокращение количества лиц, находящихся под временной защитой.

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