В стране ЕС количество украинцев уменьшилось почти вдвое: откуда и куда бегут беженцы

Число беженцев из Украины в Европейском Союзе за месяц выросло более чем на 1 тысячу человек, заметнее всего их увеличилось в Германии, Польше и Испании. Впрочем, данные из Литвы указывают на значительное сокращение числа находящихся под временной защитой лиц.

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Согласно данным Евростата, по состоянию на конец октября-2024, статус временной защиты в странах ЕС имели 4 млн 198,48 тыс. граждан стран, выехавших из Украины после 24 февраля 2022 года, против 4 млн 197,37 тыс. месяцем раньше.

В абсолютном соотношении больше всего украинцев (1,1 млн человек) получили защиту в Германии – эта страна приняла более четверти всех беженцев из Украины. В общей сложности пятерка стран-лидеров выглядит так:

Германия – 1 млн 140,71 тыс.;

Польша – 983,88 тыс.;

Чехия – 379,37 тыс.;

Испания – 221,90 тыс.;

Румыния – 175,31 тыс.

Германия лидирует и по показателю месячного прироста – в течение октября в этой стране защиту предоставили еще 11,3 тыс. лиц. За ней следуют Польша (4045) и Испания (3600).

В то же время Евростат отметил, что в некоторых странах в октябре количество зарегистрированных бенефициаров снизилось. Заметнее всего это выражается в Литве, где всего за месяц их уменьшилось на 33,4 тыс. человек, то есть на 41%. Среди других стран количество беженцев из Украины с таким статусом снизилось только в Италии (-1105) и Франции (-280).

Если считать в соотношении количества принятых украинцев к населению в целом, то больше всего бенефициаров временной защиты в октябре обнаружили в Чехии (34,8 тысячи человек), Польше (26,9) и Эстонии (25,3). Средний показатель на уровне ЕС составляет 9,3.

В целом граждане Украины составляют более 98,3% всего количества бенефициаров временной защиты в ЕС. Около половины из них (45,0%) составляют взрослые женщины, еще почти треть (32,0%) – дети. В то время как взрослые мужчины составляют менее четверти (23,0%) от общего количества украинских беженцев.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что абсолютное большинство украинцев (91%) не планируют переезжать в Европейский Союз в ближайшие годы. Для вступления в ЕС, по мнению 57% граждан, Украине необходимы дальнейшие реформы.

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