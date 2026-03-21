В Украине потеплеет до +20 градусов: синоптик рассказала, когда ждать изменения погоды

В ближайшие несколько дней погода в Украине будет солнечной и без осадков. Температура воздуха днем ожидается от +8 до +14 градусов, а ночью заморозки до -2 градусов.

Ощутимое потепление, местами до +20 градусов, придет к нам уже с 26 марта. Об этом в комментарии "Фактам" рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Погода на ближайшие дни

По словам метеоролога, на выходных, 21 и 22 марта, в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода, днем температура будет подниматься до +14 градусов. В то же время из-за северо-восточного ветра и ночных прояснений местами возможны заморозки до -2 градусов, а на юге и местами на западе прогнозируют небольшие дожди.

В начале следующей недели ожидается постепенное потепление. С 23 марта осадки почти прекратятся, а с 24 марта температура на юге местами будет достигать +17 тепла, при этом ночные морозы там уже не прогнозируются.

В других регионах Украины температура в ночное время суток еще будет держаться на уровне около +5 градусов, местами возможны незначительные заморозки. Днем стабильно ожидается от +8 до +14 тепла.

С 26 марта, по словам Птухи, потепление будет постепенно усиливаться и сохранится до конца следующей недели. Ночью температура повысится до +1 – +8 градусов почти по всей стране. Днем столбики термометров будут достигать +12 – +18 градусов, на юге местами до +20 градусов, тогда как в Карпатах будет прохладнее – от +4 до +10 тепла.

Напомним, март в Украине ожидается в целом спокойным и достаточно комфортным по погоде. Несмотря на это, в отдельные периоды возможно существенное похолодание – местами температура может опускаться до минусовых отметок.

Как писал OBOZ.UA, 19 марта в Карпатах резко ухудшилась погода – горы снова оказались в настоящих зимних условиях. Снег засыпал склоны, а температура воздуха опустилась до минусовых значений.

