В Украине перевели часы: как узнать точное время

Традиционно в последнее воскресенье марта происходит переход на летнее время. Часы переводят вперед, поэтому сразу после 3:00 ночи наступит 4:00, а спать мы будем на час меньше.

Прежде всего после пробуждения воскресного утра 31 марта захочется узнать: который сейчас час. OBOZ.UA рассказывает о способах определить текущее время.

Переход на летнее время уже произошел. С 31 марта и до последнего воскресенья октября Украина будет жить за ним. Поэтому убедитесь, что вы перевели все стрелки правильно, а ваши гаджеты сработали как следует и перешли на летнее время автоматически.

С мобильного

С мобильного телефона, обслуживаемого любым украинским оператором, можно сделать USSD-запрос, набрав комбинацию *160# на клавиатуре и нажав кнопку звонка.

Вы получите уведомление с точкой и датой. Отправка запроса бесплатная, а услуга срабатывает, даже если на счету нет средств.

Со стационарного телефона

Со стационарного телефона можно набрать бесплатный номер 121. Обратите внимание, что обращение за услугой с мобильного телефона тарифицируется.

Онлайн-запрос

И самый популярный способ – запрос в Google. Достаточно ввести в поисковую ленту запрос "киевское время" или "точное время Украина" и получить точные данные о времени, дате и дне недели.

Кроме того, информацию можно узнать со специального сайта, весь функционал которого сводится к отображению точных данных о киевском времени.

Также OBOZ.UA рассказывал, что перевод часов может быть стрессом для организма. По возможности избегайте чрезмерных физических и умственных нагрузок и выделяйте достаточное количество часов для сна. Детальнее о том, как подготовить организм к переходу на новое время – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда и у кого впервые возникла идея переводить часы.

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