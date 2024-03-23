Когда и во сколько переводят часы на летнее время в 2024 году: куда нужно крутить стрелки

В ночь на 31 марта состоится очередной перевод часов на летнее время. Основная причина заключается в эффективном использовании светового дня и сокращении энергопотребления.

Верховная Рада неоднократно пыталась отменить перевод часов, но этот вопрос так и остается неопределенным. Об особенностях перехода на летнее время – читайте в материале OBOZ.UA.

Когда переходят на летнее время

Часы на летнее время ежегодно переводят в последнее воскресенье марта в 3:00 ночи.

Перевод происходит на 1 час вперед в марте и 1 час назад в последнее воскресенье октября.

Фактически 31 марта после 3:00 ночи сразу наступит 4:00, а спать мы будем на час меньше.

Часы на смартфонах, ноутбуках, планшетах и других гаджетах переходят на летнее или зимнее время автоматически, ведь производители устанавливают синхронизацию по заводским настройкам. Когда устройство подключено к сети, оно синхронизируется с серверами точного времени. Только обычные часы, будильники, механические приборы придется переводить вручную.

Нюансы перевода

Есть теория, что такие скачки во времени негативно влияют на организм. В частности, из-за нарушения биоритмов ухудшается самочувствие и снижается работоспособность, возникают головные боли и обостряются хронические заболевания. Переход на зимнее время обычно воспринимается легче, чем на летнее – появляется возможность поспать на час дольше.

Врачи предлагают за неделю до перевода откорректировать график сна. Кроме того, стоит больше гулять на свежем воздухе и, по возможности, не допускать сильных стрессов.

Обратить внимание следует и на питание. Из рациона лучше было бы исключить жирную и острую пищу, можно съесть немного черного шоколада, но уменьшить количество пирожных и тортиков и употреблять побольше овощей и фруктов.

Также OBOZ.UA рассказывал, что алкоголь и кофеин оказывают негативное влияние на нервную систему и могут усилить стресс от перевода часов. Как подготовить организм к переходу на новое время – читайте в материале.

Раньше OBOZ.UA совершал исторический экскурс и рассказывал, когда и у кого впервые возникла идея переводить часы.

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