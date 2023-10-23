В Украине ожидается ухудшение погоды: синоптики дали детальный прогноз на начало недели. Карта

Погода в Украине в начале новой недели будет дождевой. Вероятность небольшого дождя синоптики прогнозируют уже в понедельник, 23 октября, во всех областях страны.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные метеорологами на сайте Укргидрометцентра. Осадки в понедельник ожидаются ночью в западных, днем – в северо-восточных и восточных регионах.

Кроме того, эксперты предупредили о сильном ветре: он будет юго-западным и западным, 7-12 м/с, на севере Украины – местами порывы 15-20 м/с.

Что касается температуры, то день будет относительно теплым. На западе Украины воздух днем прогреется до +16, на севере до +15. В центре, на востоке и юге будет столбики термометров покажут более высокие показатели. Самым теплым понедельник будет на юге страны, до +24, а в Крыму – до +25 градусов.

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Во вторник, 24 октября, небольшой дождь может пройти по всей Украине. Ожидается похолодание на несколько градусов (за исключением крайних западных областей, где температура наоборот вырастет до +19).

На севере, северо-западе и северо-востоке днем будет максимум +13. Чем дальше на юг, тем выше ожидается температура. Максимальной она будет на Одесщине (+20 градусов).

В среду, 25 октября, в некоторых регионах дожди усилятся. В частности, значительные осадки в Укргидрометцентре прогнозируют на западе страны днем.

Температура воздуха будет примерно такой же, как и во вторник, хотя на крайнем западе вместо +19 будет максимум +17 градусов.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Метеоролог Вазира Мартазинова ожидает, что зима в этом году снова может быть достаточно теплой и мягкой, как и в прошлом.

– При этом в декабре 2023-го погода удивит украинцев "сюрпризами". В середине первого зимнего месяца ударят морозы до -15 градусов, хотя похолодание будет непродолжительным.

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