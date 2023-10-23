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В Украине ожидается ухудшение погоды: синоптики дали детальный прогноз на начало недели. Карта

Дарья Дурова
Новости. Общество
2 минуты
2,0 т.
Синоптики прогнозируют дожди: какой будет погода в новую неделю

Погода в Украине в начале новой недели будет дождевой. Вероятность небольшого дождя синоптики прогнозируют уже в понедельник, 23 октября, во всех областях страны.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные метеорологами на сайте Укргидрометцентра. Осадки в понедельник ожидаются ночью в западных, днем – в северо-восточных и восточных регионах.

Кроме того, эксперты предупредили о сильном ветре: он будет юго-западным и западным, 7-12 м/с, на севере Украины – местами порывы 15-20 м/с.

Что касается температуры, то день будет относительно теплым. На западе Украины воздух днем прогреется до +16, на севере до +15. В центре, на востоке и юге будет столбики термометров покажут более высокие показатели. Самым теплым понедельник будет на юге страны, до +24, а в Крыму – до +25 градусов.

Видео дня
Прогноз погоды на понедельник, 23 октября

Во вторник, 24 октября, небольшой дождь может пройти по всей Украине. Ожидается похолодание на несколько градусов (за исключением крайних западных областей, где температура наоборот вырастет до +19).

На севере, северо-западе и северо-востоке днем будет максимум +13. Чем дальше на юг, тем выше ожидается температура. Максимальной она будет на Одесщине (+20 градусов).

Прогноз погоды на вторник, 24 октября

В среду, 25 октября, в некоторых регионах дожди усилятся. В частности, значительные осадки в Укргидрометцентре прогнозируют на западе страны днем.

Температура воздуха будет примерно такой же, как и во вторник, хотя на крайнем западе вместо +19 будет максимум +17 градусов.

Прогноз погоды по Украине на среду, 25 октября

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Метеоролог Вазира Мартазинова ожидает, что зима в этом году снова может быть достаточно теплой и мягкой, как и в прошлом.

– При этом в декабре 2023-го погода удивит украинцев "сюрпризами". В середине первого зимнего месяца ударят морозы до -15 градусов, хотя похолодание будет непродолжительным.

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