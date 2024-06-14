В Украине на выходных будет бурлить непогода: синоптики дали детальный прогноз. Карта

На выходных, 15-16 июня, в большинстве областей будет бурлить непогода. Синоптики прогнозируют дожди с грозами почти по всей территории Украины, только на западе будет сухо и солнечно.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Кроме того, в ближайшие дни несколько снизится температура воздуха.

Так, в эту субботу, 15 июня, на севере, востоке, юге и в центральных областях синоптики прогнозируют дожди. В то же время, на западе Украины ожидается переменная облачность, однако без осадков. Температура воздуха ночью в среднем составит +13…+15 градусов, днем +21…+23 градуса. На востоке Украины кое-где +24…+28 градусов. Ветер будет иметь преимущественно северное направление, умеренный.

В воскресенье, 16 июня, Украину снова будут заливать дожди, только на западе, кроме Ровенщины, будет сухо. Также осадки не ожидаются в Винницкой и Одесской областях. Температура воздуха ночью будет +12…+17 градусов, днем также будет держаться в комфортных пределах – +21…+26 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, лето 2024 года в Украине ожидается теплым, но не жарким. Средняя сезонная температура, вероятно, превысит норму на 1-2 градуса.

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