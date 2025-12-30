УкраїнськаУКР
Канун Нового года без света: графики отключений введут в большинстве областей Украины

Ксения Капустинская
Коммуналка
3 минуты
993
Отключение электроэнергии в Киеве (Украина) в октябре 2025 года

В среду, 31 декабря, в большинстве областей Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии для населения. Их время действия и продолжительность будет зависеть от той или иной области.

Об этом свидетельствует заявление "Укрэнерго" вечером 30 декабря. Также в большинстве регионов для бизнеса и промышленных потребителей будут введены графики ограничения мощности.

Отключения света 31 декабря

В некоторых областях отключений не будет, поскольку там нет проблем ни с наличием электроэнергии, ни с ее передачей. Как объясняли в "Укрэнерго", почти в каждой области продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированных и локальных российских атак. Но уровень повреждений энергообъектов в разных регионах неодинаков.

В регионах, которые враг атакует реже и расположены они дальше от линии соприкосновения, энергоинфраструктура менее повреждена. Восстановить ее, как правило, удается легче и быстрее. Кроме того, через западные области в Украину заходит импорт электроэнергии из соседних европейских государств, который сразу можно распределять потребителям.

График отключений света на Новый год: что говорят в Госэненергонадзоре

Глава Госэнергонадзора Анатолий Замулко считает, что почасовые графики в новогоднюю ночь будут наиболее вероятным и логичным вариантом развития событий. В то же время окончательный режим ограничений будет зависеть от наличия или отсутствия новых атак РФ на энергосистему Украины.

Он уточнил, что в новогоднюю ночь потребление электроэнергии в целом падает. Поэтому при отсутствии новых разрушений инфраструктуры есть вероятность, что энергетики могут улучшить ситуацию для бытовых потребителей.

"Если мы дойдем при снижении температуры и при имеющихся мощностях к нашим обычным графикам и они будут прогнозируемо и правильно применены, это будет наиболее приемлемый вариант... Мы не знаем, как будет действовать враг со среды на четверг", – заявил Замулко.

Где смотреть группу и графики отключений в своей области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://off.energy.mk.ua/
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 30 декабря продолжаются масштабные отключения электроэнергии в большинстве регионов страны. Кроме того, в ночь Россия ударила по энергообъектам в Черниговской области – без света там остаются 75 тысяч потребителей. Также полностью или частично обесточены населенные пункты в Харьковской и Сумской областях.

