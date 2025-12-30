Канун Нового года без света: графики отключений введут в большинстве областей Украины
В среду, 31 декабря, в большинстве областей Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии для населения. Их время действия и продолжительность будет зависеть от той или иной области.
Об этом свидетельствует заявление "Укрэнерго" вечером 30 декабря. Также в большинстве регионов для бизнеса и промышленных потребителей будут введены графики ограничения мощности.
В некоторых областях отключений не будет, поскольку там нет проблем ни с наличием электроэнергии, ни с ее передачей. Как объясняли в "Укрэнерго", почти в каждой области продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированных и локальных российских атак. Но уровень повреждений энергообъектов в разных регионах неодинаков.
В регионах, которые враг атакует реже и расположены они дальше от линии соприкосновения, энергоинфраструктура менее повреждена. Восстановить ее, как правило, удается легче и быстрее. Кроме того, через западные области в Украину заходит импорт электроэнергии из соседних европейских государств, который сразу можно распределять потребителям.
График отключений света на Новый год: что говорят в Госэненергонадзоре
Глава Госэнергонадзора Анатолий Замулко считает, что почасовые графики в новогоднюю ночь будут наиболее вероятным и логичным вариантом развития событий. В то же время окончательный режим ограничений будет зависеть от наличия или отсутствия новых атак РФ на энергосистему Украины.
Он уточнил, что в новогоднюю ночь потребление электроэнергии в целом падает. Поэтому при отсутствии новых разрушений инфраструктуры есть вероятность, что энергетики могут улучшить ситуацию для бытовых потребителей.
"Если мы дойдем при снижении температуры и при имеющихся мощностях к нашим обычным графикам и они будут прогнозируемо и правильно применены, это будет наиболее приемлемый вариант... Мы не знаем, как будет действовать враг со среды на четверг", – заявил Замулко.
Где смотреть группу и графики отключений в своей области
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 30 декабря продолжаются масштабные отключения электроэнергии в большинстве регионов страны. Кроме того, в ночь Россия ударила по энергообъектам в Черниговской области – без света там остаются 75 тысяч потребителей. Также полностью или частично обесточены населенные пункты в Харьковской и Сумской областях.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!