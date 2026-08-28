В Украине могут ввести новые ограничения для уклонистов: народный депутат рассказал, о чем идет речь

В Украине могут ввести новые ограничения для мужчин, уклоняющихся от военной службы. Среди возможных мер рассматриваются ограничения на покупку и продажу имущества, пользование транспортными средствами и банковскими услугами.

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Об этом в эфире "Эспрессо" заявил народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам обороны Александр Федиенко. Он отметил, что соответствующие варианты в настоящее время обсуждаются на уровне государственных институтов.

Кого могут коснуться ограничения

По словам Федиенко, власти сейчас обсуждают проблему мужчин, которые с начала полномасштабной войны не явились в территориальные центры комплектования и не встали на воинский учет. Отдельно рассматривается вопрос военнослужащих, самовольно покинувших часть.

"Нам нужно что-то сделать, чтобы уменьшить этот разрыв. А что касается уклонистов – это та часть людей, которая на протяжении полномасштабной войны не появляется в центры комплектования и не становится на учет", – сказал нардеп.

Какие ограничения могут ввести

Федиенко предположил, что с учетом предложений, которые ранее звучали со стороны бывшего министра обороны, для этих категорий граждан могут создать "некомфортные условия" при получении и использовании государственных услуг.

В частности, речь идет о возможных ограничениях в отношении купли-продажи, пользования транспортными средствами и банковскими услугами.

В то же время народный депутат подчеркнул, что не поддерживает применение силовых методов в отношении уклонистов. По его мнению, если общество требует справедливого подхода к мобилизации, государству придется рассматривать непопулярные решения в отношении тех, кто уклоняется от воинского учета и службы на протяжении всего периода полномасштабной войны.

Напомним, 25 июля военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что в Украине уже подготовлен пакет законопроектов, предусматривающий ужесточение ограничений для уклонистов. В частности, речь идет о возможной блокировке банковских счетов, запрете на управление автомобилем и ограничении доступа к государственным и административным услугам.

Как писал OBOZ.UA, утрата бронирования или отсрочки означает, что военнообязанный вновь подлежит мобилизации при отсутствии других законных оснований для отсрочки. В таком случае мужчина может получить повестку и быть направлен на прохождение военно-врачебной комиссии.

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