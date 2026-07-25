В Украине могут ужесточить ограничения для уклонистов: о чем идет речь

В Украине разработали пакет законопроектов о военной службе, предусматривающий существенное ужесточение ограничений для уклонистов. Речь идет о возможном блокировании банковских счетов, запрете на использование водительских прав и ограничениях в получении государственных и административных услуг.

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Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова. По её мнению, такие меры должны действовать параллельно с пересмотром правил бронирования и проведением постепенной демобилизации военнослужащих, которые длительное время находятся на фронте.

Что известно

По словам Решетиловой, новые законопроекты против уклонистов уже готовы к представлению в парламент. Среди предложенных ограничений – арест счетов, запрет на управление автомобилем и блокировка доступа к административным услугам.

"То есть, это такой комплекс мер, который позволит проводить более эффективные розыскные действия в отношении правонарушителей, уклоняющихся от мобилизации, а также ограничит их свободное передвижение и доступ к определенным услугам, предоставляемым государством… Я считаю, что это должно быть справедливо по отношению к тем военнослужащим, которые длительное время добросовестно несут службу и уже нуждаются в замене", – подчеркнула она.

Военный омбудсмен добавила, что этот комплекс решений будет эффективно функционировать только параллельно с постепенной демобилизацией военных, которые длительное время находятся на фронте.

"И таким образом я там ещё пишу о переходе от так называемого экономического резервирования к критическому резервированию. То есть мы должны пересмотреть принципы резервирования в различных секторах экономики. Этот комплекс мер должен обеспечить фактически ротационный принцип: мы постепенно увольняем из армии тех, кто уже не первый год несет службу, взял на себя всю эту ношу защиты государства, и параллельно пополняем армию новыми, свежими силами. Это чрезвычайно важно в преддверии новой осенне-зимней кампании, которая будет очень сложной", – подытожила Решетилова.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Решетилова рассказывала, что в Украине предлагают ограничить сроки пребывания бойцов на передовой, предложения по изменениям в инструкциях готовит Офис военного омбудсмена. Это, прежде всего, связано с тем, что после 40 дней в непосредственной близости от линии фронта у военнослужащего притупляется чувство страха за собственную жизнь.

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