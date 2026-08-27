Повестка или розыск: что будет в случае потери брони и какие нюансы следует знать

Потеря отсрочки или бронирования от мобилизации кардинально меняет статус военнообязанного. При аннулировании бронирования военнообязанному чаще всего высылается повестка обычной почтой или через электронную систему.

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Однако на практике события могут развиваться значительно быстрее, если человек встречается с сотрудниками ТЦК и СП или полицией на улице. Об этом в интервью "Главреду" рассказал юрист Никита Муренко.

Встреча с ТЦК на улице и потеря брони

При проверке документов представитель силовых ведомств моментально видит отсутствие действующего бронирования или правовых оснований для отсрочки. Если отсрочка просрочена или человек своевременно не прошел военно-врачебную комиссию, его могут оперативно доставить в ТЦК и СП.

В таких случаях гражданам зачастую не дают времени на решение личных вопросов или оформление доверенностей – процесс направления на ВЛК могут начать в тот же день, даже если человек до этого не находился в официальном розыске.

Отказ от медкомиссии

Отказ от прохождения военно-врачебной комиссии квалифицируется законодательством как административное правонарушение. Единственной законной мерой реагирования государства на данный момент является наложение административного штрафа. Физическое принуждение к прохождению медицинского осмотра законом не предусмотрено.

Тем не менее юристы отмечают наличие нерегулируемых неформальных практик. Встречаются случаи, когда врачебные кабинеты проходятся представителями ТЦК вместо гражданина, пока тот находится в коридоре, а в документы вносятся отметки о годности к службе.

После этого человека могут не выпускать из помещения, сразу оформляя документы для отправки в учебный центр. Эксперты подчеркивают: подобные действия выходят за рамки правового поля, однако правовая незащищенность в таких ситуациях нередко создает экстремальное эмоциональное напряжение.

Повестка и розыск

Если военнообязанный после потери брони не встречает патрули на улице, ТЦК направляет ему повестку. Дальнейшее развитие ситуации зависит от выбора гражданина.

Явка по повестке: человек проходит предусмотренные процедуры и может быть мобилизован на общих основаниях.

Игнорирование повестки: гражданин приобретает статус нарушителя правил воинского учета и объявляется в розыск.

Информация о нарушителе передается в Национальную полицию и вносится в информационную систему "Армор". С этого момента проверка документов в любом публичном месте приводит к задержанию. В результате человек оказывается в изоляции, опасаясь выходить из дома, чтобы не попасться правоохранителям.

Если человек имеет законное право на отсрочку, например, педагогический работник, факт нахождения в розыске не препятствует подаче документов через ЦНАП и получению отсрочки. В то же время работодатель не имеет права забронировать сотрудника, если в отношении последнего числится статус розыска.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, могут ли вызвать в ТЦК, если есть бронь: подробное объяснение. Так, бронь от мобилизации защищает военнообязанного от службы в армии, но не освобождает его от воинского учета.

Также мы писали о том, что в Украине хотят расширить бронь еще для одной категории работников: изменения могут ввести уже осенью.

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