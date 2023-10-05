В Украине испортится погода: синоптики уточнили прогноз на пятницу. Карта

В Украине в пятницу, 6 октября, ожидается похолодание. В Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской областях и в Крыму местами может пройти небольшой дождь.

Соответствующий прогноз опубликовали синоптики Укргидрометцентра на официальном сайте. Самая низкая температура в пятницу будет на западе и севере страны. Там воздух прогреется в среднем до +16 градусов.

В центре и на востоке Украины днем прогнозируют до +19. На юге столбики термометров поднимутся выше всего – примерно до +21 (в Одесской области до +23, а в Николаевской до +22 градусов).

В Киеве и на Киевщине переменная облачность, без осадков. 6 октября ночью будет от +9 до +11, днем от +14 до +16 градусов.

Видео дня

Как писал OBOZREVATEL:

– Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха ожидает, что 7-8 октября нашу страну накроет существенное похолодание. Ночью в некоторых регионах температура воздуха может опуститься до +4 градусов. Однако после этого периода похолодания ожидается "бабье лето".

– Согласно прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, в октябре 2023 года в Украине будет переменчивая погода с несколькими холодными и теплыми периодами.

– Эксперт Укргидрометцентра Вазира Мартазинова в свою очередь заявила, что во второй месяц осени "бабьего лета" в классическом понимании не будет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!