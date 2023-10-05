'Это будут самые прохладные дни': синоптик рассказала, когда ждать новой волны понижения температуры в Украине

В выходные 7-8 октября в Украине предвидится существенное похолодание. Ночью будет +4…+10 по всей территории, а днем +10…+16. Затем ожидается "бабье лето".

Такой прогноз погоды озвучила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. По ее словам, с начала октября украинцы почувствовали снижение температуры, однако 4-го числа в Украину переместился атмосферный фронт с северо-запада, передает NV.

Он принес облачность и небольшие осадки, но вместе с тем – более теплые ночи, в пределах +8…+14 градусов , кроме схода с ночными +4…+9. Днем +17…+23, на юге +21…+26.

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С 4 по 6 октября Украина будет ощущать отголоски мощного антициклона, сосредоточенного над Европой. 6 числа ночью на севере, а днем по всей стране, кроме юго-западных областей, небольшой дождь.

7 октября ночью на левобережье небольшие, а днем на севере и в большинстве западных и центральных областей – умеренные дожди. 6-7 октября ночью +6…+12, на побережье морей около +15, днем +13…+19 градусов, на юге +18…+23.

Как прогнозирует Наталья Птуха, 7 октября ожидается следующее ощутимое похолодание.

"7-8-го уже ночью даже +4…+10 по всей территории Украины, а днем всего +10…+16. Это будут самые прохладные дни в ближайшее время по расчетам на сегодняшний день. Ну, а потом, я надеюсь, снова будет повышение температуры", – сказала синоптик.

По ее данным, в субботу и воскресенье будет настоящая осенняя погода – облачно и ветрено.

Однако уже в начале следующей недели, 9-10 октября, предполагается определенное потепление и сухая погода.

"Немножко теплее будет 9-10 октября, а особенно 10-12 октября. Более комфортные погодные условия ожидаются в эти дни. Это будет период теплой погоды, как это в народе называют "бабье лето", – прогнозирует Наталья Птуха.

По ее словам, из-за перепадов температуры ночью и днем утром возможны туманы, заморозки на этой неделе не ожидаются.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее мететорологи спрогнозировали, стоит ли ждать первого снега в октябре. Второй месяц осени по прогнозу будет прохладным, хотя среднесуточные значения превысят норму.

– Сентябрь 2023 года стал 12-м среди самых сухих в Киеве с 1891 года. В течение месяца синоптики зафиксировали три температурных рекорда.

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