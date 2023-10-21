В центре современного искусства М17 состоялась презентация бренда коллекционных фигурок КОТО

19 октября в центре современного искусства М17 прошла презентация бренда коллекционных фигурок КОТО.

Этот художественный проект возник в чрезвычайное время – период больших испытаний и изменений. Его автор, дизайнер и архитектор Максим Мацвейко воплотил дух несокрушимости, смелости и достоинства, которые всегда были ключевыми ценностями украинского народа, в символической фигурке. Она как рупор рассказывает о нашем героическом прошлом и преданности идеалам настоящего

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Вечер начался с просмотра ролика, передавшего дух проекта и его цели. После чего слово взял идеолог и основатель КОТО – Макс Мацвейко.

"Когда началось полномасштабное вторжение, я понял, что, несмотря на то, что украинцы такие разные, нас должно что-то объединять. Однако мне не хватало соответствующего символа, образа, который бы отражал наш общий дух. И вдруг, читая сказку "Котигорошко" своим детям, я встретил его. Всем нам знакомого героя, уже заложенного в нашу ДНК. Так появился КОТО", – поделился Максим.

Во время мероприятия гости познакомились с первой коллекцией фигурок – Fighting figures. Она символизирует украинское сопротивление захватчикам; извечную борьбу, присутствующую в нашей многовековой истории. Пять дизайнов КОТО отражают разные этапы столкновения с врагом: от первой встречи со злом – до его преодоления.

Все желающие имели уникальную возможность собственноручно расписать две фигурки, создав их неповторимый дизайн. К творческому процессу присоединились и звездные гости: Марина Боржемская, Илона Гвоздева, Алексей Суровцев, Макс Леонов, Вита Булана, Анна Малиновская, Олимпия Вайтмусташ, Татьяна Карикова, Слава Соломко и другие.

Одна большая и маленькая фигурка КОТО из первой коллекции будет выставлена на аукцион на платформе партнеров проекта – благотворительного фонда KOLO. Ведь КОТО стремится не только украшать интерьеры любителей искусства, но и стать частью важного благотворительного движения.

На презентацию пришел соучредитель благотворительного фонда "КОЛО" - Игорь Соколов.

"Во время войны мы нуждаемся в различных формах поддержки, включая символы. Это важно. Они вдохновляют и дают значительный толчок к тому, чтобы бороться. Я очень рад, что сегодня на наших глазах рождается или перерождается новый символ", - отметил Игорь.

Особым моментом вечера также стало знакомство с первым послом проекта. Им стал КИЛИММЕН, которого большинство украинцев знает как самого загадочного участника проектов KALUSH и Kalush Orchestra.

"Это большая честь быть первым послом лимитированной коллекции КОТО, а также популяризировать украинскую культуру и историю благодаря такому художественному выражению. Наша культура достойна того, чтобы о ней знали в каждом уголке мира", - отметил Килиммен.

Атмосферу праздника помогли создать группу Molodi и певица Lida Lee. А партнером вечера выступил Le Silpo, угощавший всех гостей игристым и десертами.

Уникальная смесь искусства, музыки, креативности и благотворительности создала поразительную атмосферу презентации, демонстрируя, что этот проект – не просто художественная инициатива, а настоящая сила, способная объединять.