В Тернопольском ТЦК удерживают людей с психическими расстройствами и инвалидностью: Лубинец раскрыл детали. Видео

В ходе проверки Тернопольского районного и городского территориального центра комплектования представители Уполномоченного Верховной Рады по правам человека выявили ряд нарушений прав граждан. После вмешательства Офиса омбудсмена из помещения ТЦК освободили пятерых мужчин, которые не подлежали мобилизации.

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Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале. По его словам, результаты мониторингового визита в очередной раз подтвердили необходимость изменений в системе мобилизации и контроля за соблюдением прав человека.

"Только что мои представители вернулись с мониторингового визита в Тернопольский районный и городской ТЦК и СП. Это очередная ситуация, которая показывает: реформа мобилизации нужна не завтра и не сегодня –, она была нужна еще вчера. И это не популистские заявления или абстрактные разговоры об изменениях. Это выводы людей, которые увидели ситуацию, связанную с "бусификацией", собственными глазами", — – подчеркнул Лубинец.

Омбудсман также обнародовал видео, снятое в ходе проверки Тернопольского ТЦК.

Среди удерживаемых были люди с инвалидностью и психическими расстройствами

Во время проверки представители Офиса омбудсмена посетили место, где на тот момент находились около 28 мобилизованных граждан. Из них 17 человек письменно обратились к Лубинецу с жалобами на возможные нарушения своих прав.

По словам омбудсмена, во время личного общения мужчины сообщили о нарушениях во время мобилизации, ненадлежащем оформлении документов и несоблюдении требований при прохождении военно-врачебной комиссии.

Наибольшую обеспокоенность вызвала ситуация с пятью людьми, которых после проверки уволили и внесли соответствующие изменения в их военно-учетные данные.

Среди них был мужчина с пожизненной инвалидностью II группы с детства, два человека с психическими расстройствами, а также два пожилых гражданина, которым до 60-летнего возраста оставалось несколько месяцев.

"Самое показательное в этой ситуации то, что по результатам вмешательства команда Офиса Омбудсмена освободила пятерых человек. Их отпустили из помещения ТЦК и СП, а в их военно-учетные данные внесли соответствующие изменения относительно снятия с воинского учета. Среди них – мужчина с пожизненной инвалидностью II группы с детства, двое людей с психическими расстройствами (из этических соображений не разглашаю диагнозы), а также двое мужчин, которым до достижения 60-летнего возраста оставалось около полугода", – сообщил Лубинец.

Надзиратель оказался пьяным

Особое внимание представители омбудсмена обратили на поведение одного из сотрудников ТЦК, который присматривал за мобилизованными.

Как сообщил Лубинец, во время проверки мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Уровень алкоголя в его крови почти в семь раз превышал допустимую норму.

Все выявленные факты были задокументированы и переданы руководству для дальнейшего реагирования.

Омбудсман требует наказания виновных

По результатам проверки Дмитрий Лубинец подготовил официальное представление об устранении выявленных нарушений и недопущении подобных случаев в будущем.

Омбудсман подчеркнул, что его ведомство не ограничивается лишь фиксацией нарушений, а добивается привлечения виновных к ответственности.

В качестве примера он привел ситуацию в Ужгородском районном ТЦК, где после аналогичной проверки нескольким должностным лицам сообщили о подозрениях в превышении служебных полномочий, незаконном лишении свободы и пытках военнообязанного.

"Моя позиция остается неизменной: ответственность должна быть неотвратимой для всех, независимо от должности или звания. Надеюсь, что и в этой ситуации будет надлежащая реакция", – подчеркнул Лубинец.

По его словам, главной целью таких проверок является не подготовка отчетов, а реальная защита прав человека и устранение системных проблем, возникающих во время мобилизационных мероприятий.

Как сообщал OBOZ.UA, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о смерти мужчины после мобилизационных мероприятий в Киеве. Инцидент произошел еще в январе 2026 года, однако новые подробности дела вызвали дополнительные вопросы относительно обстоятельств его смерти и дальнейших действий ответственных служб.