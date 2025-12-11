В Тернополе попрощались с 35-летней женщиной и ее маленькой дочкой, которых убила Россия. Фото и видео

11 декабря в Тернополе провели в последний путь 35-летнюю Татьяну Попик и ее четырехлетнюю дочь Софию. Их тела нашли во время разбора завалов дома на улице Василия Стуса, куда попала российская крылатая ракета Х-101.

Об этом сообщает местный портал "20 минут" со ссылкой на пресс-службу Тернопольско-Зборовской Епархии УГКЦ. Ранее женщину и ребенка считали пропавшими без вести.

"Родные, друзья и жители города долго ждали новостей о судьбе матери и ребенка, которые сначала считались пропавшими без вести после обстрела. Тела Софийки Попик и ее мамы Татьяны были официально идентифицированы: девочку узнал ее отец, а личность матери подтверждена по результатам анализа ДНК", — говорится в сообщении духовенства.

Ракетный удар по Тернополю – что известно

Утром 19 ноября российская оккупационная армия целенаправленно ударила по жилому многоэтажному дому в Тернополе. В результате обстрела часть дома полностью разрушилась. Российские войска нанесли удар по многоэтажке крылатой ракетой Х-101.

Местные жители рассказывали, что взрывы в Тернополе начались около 6:40 утра. После этого в течение примерно 20 минут в разных районах областного центра прогремело не менее пяти мощных взрывов.

Поисково-спасательные работы на месте очередной российской атаки продолжались несколько дней.

Как сообщал OBOZ.UA, Тернополь попрощался и провел в последний путь 12-летнюю Адриану Унольт – девочку, чье сердце остановилось в больнице после вражеского удара российских захватчиков по городу. Панихида по Адриане собрала в часовне церкви Матери Божьей Неустанной Помощи много людей, в том числе детей.

Также во время поисково-спасательных работ спасатели нашли тело Валентины Гриняк. Женщина ранее работала педагогом в городском Центре творчества детей и юношества.

