'Нажралась песка и довольная': в Тернополе няня-студентка сняла видео чужого ребенка с руганью и выложила в соцсеть, мама пошла в полицию

В Тернополе разгорелся громкий скандал. 18-летняя няня слила в Telegram-канал видео с 2-летней девочкой, которую ей доверила мама. На видео няня с нецензурной бранью разговаривает с ребенком. Мама девочки написала заявление в полицию.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Увидела видео ребенка и пошла в полицию

В начале мая жительница Тернополя, жена военного Влада Мирошниченко нашла в одном из Telegram-каналов пару видео со своей двухлетней дочерью. Маленькая девочка сидит на площадке и берет в рот чупа-чупс, испачканный в песке. Все это снимает ее 18-летняя няня Татьяна Сторожук, студентка педагогического института.

Действия ребенка студентка комментирует нецензурной бранью: "Я ***нуся, ***ть. Нажралась песка, *ука, и довольна. **ять, так вкуснее, наверное".

Видео было выложено якобы в закрытом канале, но мама говорит, что зашла туда свободно. Увиденное ее возмутило, и она отправилась в полицию, написала заявление на няню. Там она обвинила няню в том, что та обижала ее ребенка, снимала девочку на видео и выкладывала это в Telegram.

"В полиции сказали, что это мелкое хулиганство и няне выпишут штраф. В педагогическом институте сказали, что проанализируют ситуацию, будут проведены беседы. Отчисление не предусмотрено. Татьяна записала видео со своими извинениями и выложила это в паблики, также передо мной извинилась ее мама", – рассказала OBOZ.UA сама Влада.

Но парень Татьяны, по словам мамы девочки, пытается ее очернить. В пабликах ее обвиняют в плохом отношении к ребенку, якобы она плохо ее кормит, просроченными продуктами. Также были сообщения, что она якобы бьет своего ребенка. В интернете выкладывали фото ее квартиры, где было не убрано.

"Он обещал написать в опеку на меня жалобы за халатное отношение к ребенку, также в интернете распространяется моя личная информация про мою личную жизнь. Про это я также написала в заявлении в полицию. Когда я Татьяну спрашивала, так где же я бью ребенка, где все обвинения, о которых писали в соцсетях, ответ был один: "Мне это показалось", "Это писала не я, а мой парень", – продолжает Влада.

Мама девочки рассказывает, что парень няни пытался поговорить с ней без свидетелей, ходил за ней, не давал пройти, подходил к полицейскому участку, где она давала показания, но зайти внутрь и поговорить об этом при следователе не решился. Пришлось даже просить полицию, чтобы защитили ее.

Влада говорит, что ее муж сейчас на фронте и не может приехать, отпуск не дают, поскольку нет замены. Он может только позвонить и эмоционально поговорить с ними.

Няня вину признает

Сама няня Татьяна рассказала OBOZ.UA, что свою вину в том, что снимала девочку, выложила видео в интернет, ругалась нецензурно, признает.

Но уверяет, что к ребенку относилась хорошо, не обижала девочку.

"Мама сказала, что на прогулке дочке нужно покупать конфеты, без них она не гуляет. Я покупала. Но она постоянно леденцы макала в песок, я их забирала и давала новые. На этом видео я уже устала и была на нее злая, что так она делает. Но я плохо к ребенку не относилась, не била ее, просто у меня был способ себя успокоить – это записывать "кружочки" для Telegram, где я проговариваю все это. Я признаю свою вину, что я не должна была нецензурно выражаться и выкладывать это видео в соцсети", – говорит OBOZ.UA бывшая няня.

Также она уверяет, что от мамы и мужа Влады также слышала угрозы.

В полиции Тернопольской области сообщили, что на няню составили протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административном правонарушении. Виновной грозит штраф от 71 до 119 грн, или исправительные работы от одного до трех месяцев с вычетов 20% заработка, или административный арест до 15 дней.

Психолог Виктория Сенченко говорит, что в последние годы стало распространенным выкладывать в соцсети все подряд.

"Иногда люди не задумываются над тем, что то или иное видео, фото может задевать чужие границы. Особенно детей. Никто, кроме родителей, не может решать, стоит ли выставлять на всеобщее обозрение ребенка. Да и родители должны хорошо подумать, стоит ли лишний раз публиковать фото ребенка. Это касается и безопасности, а также того, захочет ли ребенок, став старше, видеть себя в интернете в таком виде. В других странах за видео детей в школе без воли родителей могут даже уволить учителя. А пользователи сетей делают это ради лайков, ради поднятия собственной самооценки, поднятия рейтинга, престижа, даже ради дохода. Эта девочка, когда подрастет и увидит свой ролик в интернете, может пережить шок, для нее это станет травмирующим опытом", – считает психолог.

Также в Украине согласно ст. 307 Гражданского кодекса (защита интересов физлица при проведении фото-, кино-, теле- и видеосъемки) фото- или видеосъемка человека может производиться только с его согласия. На съемку ребенка согласие дают его родители.