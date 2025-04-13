В Сумах в результате удара РФ повреждено 48 зданий, люди остались без газа и света. Фото

Страна-террорист безжалостно обстреляла Сумы баллистикой в Вербное воскресенье. Погибли десятки человек. Кроме того, в результате удара РФ повреждено 48 зданий. В частности, 28 многоквартирных жилых, два частных дома и 18 нежилых сооружений.

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Об этом сообщает Сумская ОВА. Отмечается, что после атаки местные жители остались без газа и света. Также разрушены или повреждены 92 балконные рамы, 741 окно и три кровли.

"На сегодня без газоснабжения остаются 27 квартир в доме на ул. Петропавловская. Теплоснабжение отсутствует в четырех домах: на ул. Герасима Кондратьева, в пер. Академическом, на ул. Кузнечная и ул. Петропавловская", – говорится в сообщении ОВА.

Холодное водоснабжение прекращено в доме по ул. Кузнечно. Электроснабжение частично отсутствует в домах по ул. Покровская и ул. Петропавловская.

В частности

– КП ЭЗО "Горсвет" СМР зафиксировало повреждение сети уличного освещения: 300 м провода, шесть светильников и 40 м люминесцентной перетяжки;

– КП СМР "Электроавтотранс" сообщает о шести поврежденных опорах, 300 м контактной сети и сгоревшем автобусе.

В ОВА добавляют, что в течение дня спасатели, работники коммунальных предприятий и волонтеры общественных организаций закрыли 218 окон, демонтировали 15 аварийных дымоходов и семь балконных рам, сняли 30 м2 аварийных конструкций, собрали и отсортировали 60 м3 обломков.

Волонтеры World Central Kitchen снабдили горячим питанием участников ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и пострадавших жителей.

На данный момент жители подали 42 заявления на обследование поврежденных квартир.

Ранее президент Украины в своем традиционном обращении сообщил, что 68 пострадавших сейчас находятся в медицинских учреждениях. Из них восемь – в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь и сохранить здоровье раненых.

Он также отметил, что кроме университета в результате обстрела Сум были повреждены пять многоквартирных домов, кафе и магазины, районный суд. В общей сложности своим ударом россияне повредили 20 зданий.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 13 апреля россияне нанесли удар по Сумам, в результате атаки погибли более 30 человек, по меньшей мере 117 человек получили ранения. Были запущены две баллистические ракеты из русского Курска. По крайней мере одна из них – прилетевшая второй – была начинена осколочными элементами и взорвалась в воздухе.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что российские террористы намеренно атаковали ракетами гражданское население города в Вербное воскресенье, чтобы убить как можно больше людей.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ужасный удар страны-террористки по городу Сумы и назвал российских террористов "сволотой" и обратился к США, Европе и всему миру.

В результате удара РФ двумя баллистическими ракетами по центру Сум погибла артистка театра Елена Когут. Женщина была настоящим профессионалом своего дела, а также добрым и светлым человеком.

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