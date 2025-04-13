Чрезвычайно светлый человек: в результате удара по Сумам погибла артистка театра Елена Когут. Фото

В результате российского ракетного удара по Сумам, который произошел утром 13 апреля, погибла артистка театра Елена Когут. Женщина была настоящим профессионалом своего дела, а также добрым и светлым человеком.

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О потере артистки сообщили Сумской национальный театр им. М.С.Щепкина и Сумской профессиональный колледж искусств и культуры им. Д.С.Бортнянского. Елена Когут была и остается настоящей гордостью Сумщины и Украины.

"13 апреля 2025 года в результате ракетного удара России наша театральная семья испытала боль, которую невозможно описать словами. От полученных ранений погибла наша коллега, артистка оркестра театра – Елена Когут. Елена была очень светлым человеком, настоящей профессионалкой, чуткой коллегой и надежным другом. Ее музыка, ее улыбка, ее доброта – навсегда останутся в нашей памяти", – говорится в сообщении Сумского национального театра им. М.С.Щепкина.

В Сумском профессиональном колледже отметили, что известие о гибели женщины поразило "словно гром среди ясного неба". Елена Когут была замечательной, полной энергии и творческих планов человеком. В мгновение ока циничный удар страны-агрессора изменил все.

"Елена Сергеевна – настоящая гордость Колледжа, Сумщины и всей Украины! Ее талант пианистки и органистки сиял яркой звездой на музыкальном небосводе. Ее мастерство, глубокое понимание музыки и непревзойденное исполнение очаровывали каждого, кто имел счастье ее слышать. С большой преданностью и профессионализмом Елена Сергеевна возглавляла Цикловую комиссию "Специального фортепиано" Колледжа, вкладывая всю свою душу в развитие молодых талантов", – говорится в сообщении.

Елена Когут была настоящим наставником и крепкой поддержкой для многих студентов. У погибшей артистки была необъятная любовь к музыке, она умела раскрыть творческий потенциал в каждом.

"Ее уроки были не только передачей знаний, но и уроками человечности, доброты и оптимизма. Она была родным человеком для многих молодых музыкантов, которые с благодарностью будут вспоминать ее тепло и заботу", – написали коллеги Елены Когут.

Женщина невероятно любила музыку, свидетельствующую о ее безграничной любви к искусству, и была настоящим патриотом Украины.

"Ее исполнение Гимна Украины в исторических храмах Европы имело важное культурное и символическое значение, которое способствовало распространению украинской культуры и патриотизма", – говорится в сообщении.

Сегодня, 13 апреля, коллеги разделяют боль семьи Елены Когут – ее матери, мужа и сыновей.

"Светлая и вечная память тебе, дорогая Елена Сергеевна! Твой талант, твоя доброта и твоя неугасимая Любовь к Родине, к Музыке, к Украине навсегда останутся в наших сердцах. Ты навсегда останешься в памяти своих коллег, студентов и всех, кто имел честь знать тебя! Почивай с миром. Мы никогда не забудем эту утрату! Мы никогда не простим врагу этой жестокости!" – говорится в сообщении.

О дате, месте и времени прощания артистки театра будет сообщено позже.

Напомним, утром 13 апреля, россияне нанесли удар по Сумам, в результате атаки погибли более 30 человек, по меньшей мере 117 человек получили ранения. В ЦПИ отметили, что захватчики намеренно атаковали ракетами гражданское население города в Вербное воскресенье, чтобы убить как можно больше людей.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на ужасающий удар страны-террористки по городу Сумы. По его словам, в результате вражеской атаки погибли и были ранены десятки мирных жителей, продолжается спасательная операция. Украинский лидер назвал российских террористов "сволотой" и обратился в США, Европу и весь мир с призывом жестоко отреагировать на очередной акт кровавого террора России.

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