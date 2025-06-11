В Сумах отец троих детей уклонился от мобилизации и получил приговор суда: почему наказали

В Сумах отец троих детей получил повестку, но уклонился от мобилизации. В суде мужчину признали виновным и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

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Об этом говорится в приговоре, который вынес Заречный районный суд города Сумы, сообщает "Судебно-юридическая газета". Обвиняемый считал, что предоставленная ему ранее отсрочка, как многодетному отцу, продолжает действовать даже после достижения совершеннолетия одного ребенка и во время заседания свою вину признал частично.

Согласно материалам дела, житель Сум в декабре 2022 года прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к прохождению военной службы. В июле 2023 года он получил повестку, однако отказался от мобилизации.

Мужчина пояснил, что еще в декабре 2022 года после прохождения ВВК ему была предоставлена отсрочка как многодетному отцу, имеющему троих детей. Однако, на тот момент его старшему ребенку уже исполнилось 18 лет. Обвиняемый отметил, что статус многодетной семьи оставался в силе благодаря обучению старшего ребенка, а соответствующее удостоверение действовало до 1 января 2025 года.

Он считал, что, учитывая это, предоставленная ему отсрочка продолжает действовать даже после достижения совершеннолетия одного ребенка. Кроме того, мужчина сообщил, что в июле 2023 года его жена была прооперирована и нуждалась в реабилитации, из-за чего он вынужден был самостоятельно ухаживать за детьми.

В материалах дела также указано, что обвиняемый сейчас работает на предприятии, которое получило статус критической инфраструктуры и ожидает принятия решения по своему бронированию. Суд разъяснил обвиняемому, что право на отсрочку от мобилизации предоставляется не всем, кто имеет статус "многодетной семьи", а исключительно тем, кто воспитывает несовершеннолетних детей.

Кроме того, суд отметил, что реабилитация жены не является основанием для неявки в территориальный центр комплектования. Вместе с тем, суд учел, что мужчина работает на предприятии, которое относится к объектам критической инфраструктуры. Сейчас решается вопрос о возможности его бронирования от мобилизации, что также было принято во внимание.

Проанализировав все обстоятельства дела, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Однако, согласно статье 75 УК Украины, обвиняемый был освобожден от отбывания наказания с испытанием и установлен испытательный срок продолжительностью один год.

Напомним, на Закарпатье диакон отказался от прохождения военной службы по религиозным убеждениям и получил приговор от суда. Нарушителю назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Волынской области военнообязанный мужчина проигнорировал повестку, потому что считал себя непригодным к военной службе из-за плохого зрения. Но ВВК пришла к противоположному выводу и суд признал его виновным в нарушении мобилизации и приговорил к трем годам заключения.

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