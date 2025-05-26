На Волыни мужчина уклонился от мобилизации, потому что считал себя 'непригодным': что решил суд

В Волынкой области военнообязанный мужчина проигнорировал повестку, потому что считал себя непригодным к военной службе из-за плохого зрения. Поскольку военно-врачебная комиссия пришла к противоположному выводу, суд признал его виновным в нарушении ст. 336 УКУ.

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Согласно решению Рожищенского райсуда, обвиняемый должен провести три года за решеткой. В течение 30 дней со дня провозглашения приговора (20 мая 2025 года) на него можно подать апелляцию. Об этом сообщается на сайте ЕГРСР.

Суд установил, что житель Волыни 3 ноября 2023-го прошел ВВК и был признан пригодным, после чего получил "боевую" повестку. Но в пункт сбора в указанную дату (6 ноября) украинец не приехал.

Во время судебного заседания обвиняемый не признал свою вину. Он заявил, что считает себя непригодным к службе, поскольку с детства имеет проблемы со зрением.

Врач Рожищенской многопрофильной больницы, которая во время ВВК проводила медосмотр обвиняемого, рассказала в суде, что выявила сложный астигматизм с остротой зрения 0,3 и 0,4 со степенью преломления +5,5.

"Такое заболевание и показатели зрения с учетом ношения соответствующих очков позволяют достичь остроты зрения до величины 0,9, поэтому обвиняемый пригодный к военной службе, о чем указано в соответствующей справке о прохождении осмотра", – сказано в тексте.

Суд также установил, что инвалидность фигурант не оформлял и не обжаловал заключение ВВК, с которым был не согласен.

На основании этих фактов суд пришел к выводу о доказанности виновности фигуранта и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Винницкой области мужчина получил три повестки, однако уклонился от мобилизации. Свою вину гражданин признал частично. Он также заявлял, что не согласен с заключением военно-врачебной комиссии. Суд приговорил гражданина к трем годам лишения свободы.

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