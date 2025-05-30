На Закарпатье диакон отказался от мобилизации и получил приговор суда: как наказали

На Закарпатье диакон отказался от мобилизации по религиозным убеждениям и получил приговор от суда. Мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

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Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений. Там отметили, что в ходе судебного заседания уклонист свою вину отрицал.

Согласно материалам дела, в ноябре 2024 года житель Закарпатья получил боевую повестку, однако отказался от мобилизации, ссылаясь на свои религиозные убеждения.

Во время судебного разбирательства он не признал вины и заявил, что с 2008 года является верующим Свидетелей Иеговы, а с 2022-го – исполняет обязанности диакона. Мужчина сообщил, что обращался с просьбой заменить военную службу на альтернативную.

Суд пришел к выводу, что в условиях военного положения закон не предусматривает возможности такой замены. В результате мужчину признали виновным в уклонении от мобилизации и назначили ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, в Черкасской области к трем годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку и отказался от мобилизации. Он вызвал правоохранителей в территориальный центр комплектования (ТЦК), но это сыграло против него.

Как сообщал OBOZ.UA, в Волынской области военнообязанный мужчина проигнорировал повестку, потому что считал себя непригодным к военной службе из-за плохого зрения. Однако ВВК пришла к противоположному выводу и суд признал его виновным в нарушении мобилизации и приговорил к трем годам лишения свободы.

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