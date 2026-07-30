В СССР водители хранили в багажнике линолеум: для чего он был нужен

Багажный отсек советского автомобиля был предназначен для перевозки багажа только номинально. На самом деле едва ли не каждый водитель в СССР возил в нем целую миниатюрную автомастерскую, которая порой включала такие экзотические предметы, как кусок линолеума.

Видео дня

Зачем этот далекий от автомобильной тематики материал был нужен водителям в Союзе, разбирался OBOZ.UA. Как выяснилось, у него было весьма неожиданнное назначение.

Конечно, линолеум был не в каждой машине, но многие водители действительно возили с собой что-то подобное: линолеум, картон или фанеру. Особенно актуальными эти материалы становились в холодное время года.

Так, в мороз подобные вещи использовали в качестве самодельной защиты для радиатора. Кусок линолеума или другого материала устанавливали спереди, частично перекрывая поток холодного воздуха во время движения. Это помогало двигателю быстрее прогреваться и дольше сохранять тепло. Советы, как это правильно делать, публиковались даже в специализированных изданиях. Например, этот лайфхак мы находим в журнале "За рулем" за 1958 год.

К такому странному решению водителям приходилось прибегать из-за несовершенной конструкции советских машин. Системы охлаждения тогда были менее эффективными, а вентилятор часто работал постоянно. Зимой двигатель мог очень долго не достигать рабочей температуры, особенно на трассе. Линолеум или картон уменьшали обдув радиатора, благодаря чему двигатель работал стабильнее, а печка лучше обогревала салон.

Конечно, существовали и фабрично изготовленные утеплительные чехлы. Но они были доступны далеко не каждому, поэтому водители использовали то, что было под рукой. Линолеум для этой задачи подходил хорошо: он плотный, меньше намокал и его легко можно было подрезать под нужный размер.

Иногда этот прием связывают с тем, что вместо антифриза водители заливали в машину воду. Отчасти это правда: специальные технические жидкости в СССР существовали, но приобрести их было непросто. Поэтому автолюбителям приходилось использовать воду. В то же время линолеум не спасал от замерзания – он лишь помогал удерживать тепло во время работы двигателя. После поездки воду всё равно приходилось сливать, чтобы избежать повреждений.

Поэтому главная функция такого "аксессуара" заключалась не в защите от мороза как такового, а в уменьшении потока холодного воздуха. Это позволяло быстрее прогреть двигатель и сделать поездку более комфортной.

Сегодня подобный метод почти не применяют: современные автомобили оснащены эффективными системами контроля температуры, и излишнее перекрытие радиатора может даже навредить. Но для советских водителей кусок линолеума был простым и доступным способом подготовить машину к зиме.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему на некоторых советских заправках бензин подавали сверху.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.