Почему в СССР на заправках бензин подавали сверху: объяснение

Во времена существования СССР автозаправки могли выглядеть совсем не так, как ныне. Сейчас это обычно пространство, накрытое навесом, в котором расположены колонки с различными сортами бензина, а в советский период у дорог можно было увидеть довольно необычные конструкции, которые современному водителю показались бы странными.

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Больше всего такие АЗС напоминали "летающие тарелки", а топливные шланги на них свисали сверху. В народе заправки такой конструкции прозвали "японками" или "небесными насосами". Это было не только эффектное дизайнерское решение – такая система имела и практическую пользу.

Первой серийной моделью подобных АЗС стала разработка японской компании Tatsuno, выпущенная в 1963 году. Ее назвали Non-space dispenser – то есть система подачи, не занимающая места. Такая конструкция была особенно удобна для плотной городской застройки, характерной для Японии. Поднятое вверх оборудование не мешало движению, а длинный шланг позволял заправлять машину независимо от того, где находится топливный бак.

В Советском Союзе подобные станции начали появляться в середине 1970-х годов, когда количество частных автомобилей заметно увеличилось. Подача топлива сверху помогала экономить место и позволяла размещать заправки даже на небольших участках.

Одни из первых таких объектов появились в 1975 году в Сочи – там построили три футуристические станции по проекту архитектора Ламанова. В 1977 году аналогичную АЗС открыли в Куйбышеве (ныне Самара). Ещё две станции с японским оборудованием работали в Киеве.

Казалось, что пользоваться ими довольно удобно. Водителю не нужно было точно подъезжать к колонке или думать, с какой стороны расположен бак. Шланги не лежали на земле, а автомобили могли свободнее передвигаться по территории. К тому же круглая конструкция выполняла роль навеса и одновременно хорошо освещала площадку.

Впрочем, массового распространения такие "небесные насосы" не получили. Их строили лишь в отдельных крупных городах, поэтому они остались скорее экспериментом, чем новым стандартом.

Основной проблемой стало сложное обслуживание. Подвесные шланги постоянно двигались, сгибались и быстро изнашивались. Если соединения повреждались, бензин мог капать сверху – прямо на автомобиль или человека. Это было не только неприятно, но и очень опасно из-за риска возгорания.

Кроме того, ремонтировать оборудование, расположенное на высоте, было значительно сложнее, чем обычные наземные колонки. В условиях дефицита запчастей и нерегулярного технического обслуживания преимущества такой системы постепенно теряли свою актуальность.

Отказ от таких заправок происходил постепенно, а не в результате централизованного решения. Уже в 1980-х годах новые станции такого типа практически не строились. После распада СССР конструкции, которые удалось сохранить, демонтировали или переоборудовали, установив под ними стандартные колонки.

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